Лунные модули предлагают оснастить индивидуальными системами напыления посадочных площадок на поверхности

Один из коммерческих участников лунных программ NASA — компания Masten Space Systems — создаёт систему защиты посадочных модулей от выбиваемых из поверхности Луны обломков грунта и пыли. Для будущих посадочных модулей массой свыше 20 тонн это может стать проблемой, поскольку мощность двигателей вырастет, а обломки грунта получат значительное ускорение. Выяснилось, что проблему можно решить сравнительно просто.

Источник изображения: Masten

Специалисты Masten разработали и испытали на земле систему напыления посадочных площадок на сыпучие грунты непосредственно перед посадкой. Разлёт осколков грунта на Луне под воздействием реактивной струи, кстати, опасен тем, что все они обладают острейшей режущей кромкой, которую на Земле сточили бы погодные условия. Предыдущие экспедиции американцев на Луну показали, что износ техники от контакта с частицами реголита очень и очень высокий.

Технология FAST (in-Flight Alumina Spray Technique) компании Masten опирается на ввод в реактивную струю посадочных двигателей частиц оксида алюминия. Буквально за считанные секунды можно напылить площадку диаметром до 6 метров, пропустив через факел 186 кг частиц. Оксид алюминия плавится в факеле и скрепляет частицы грунта в монолитное основание. Испытания на земле показали, что последовательная подача частиц диаметром 0,5 мм быстро создаёт начальный слой толщиной 1 мм, а последующее напыление частицами диаметром 0,024 мм укрепляет площадку.

Источник изображения: Masten

На весь процесс формирования площадки уходит 10 секунд. Ещё 2,5 секунды нужно для остывания площадки для безопасного прилунения. На Земле прототип системы FAST показал себя хорошо, а на следующем этапе Masten рассчитывает испытать систему в лунных условиях.

Когда-нибудь на Луне появятся приличные космодромы с чистыми от пыли и частиц посадочными площадками. Строительство таких сооружений дорого и требует времени. Поэтому на первых порах обустройства на Луне может оказаться выгодным и безопасным создавать посадочные площадки индивидуально по предложенной методике.



