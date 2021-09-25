Размер имеет значение: жизнь земного типа можно найти только на сопоставимых по размеру планетах

Традиционно пригодные для земной жизни экзопланеты ищут в так называемом обитаемом поясе вокруг звезды, в котором вода на планетах находится в жидком состоянии. В такой пояс попадает и Марс, но воды в жидком виде на нём нет. По мнению учёных, ситуация с жизнью на Марсе даёт понять, что в критерий поиска жизни на экзопланетах нужно внести поправку на размеры планеты.

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Многочисленные изображения Марса изобилуют картинками русел рек и озёр, но в жидком виде вода на Красной планете отсутствует. Она появляется на короткое время в моменты таяния вечной мерзлоты на склонах кратеров и расщелин, но очень быстро испаряется. Но на древнем Марсе были и озёра, и моря, и реки. Куда всё это делось — учёные спорят и не приходят к единому мнению. Проблема может носить фундаментальный характер, заявили в свежей работе учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Исследователи изучили изотопный состав 20 метеоритов с Марса, которые упали на Землю в период от нескольких миллиардов до нескольких миллионов лет назад. Такие метеориты образуются при столкновении с Марсом крупных небесных тел, энергии от удара с которыми достаточно, чтобы выбросить осколки Марса за пределы его орбиты. В камнях с Марса (а других образцов его поверхности у нас сейчас нет), учёные искали следы стабильного изотопа калия. Калий относится к умеренно летучим веществам и может служить маркером для оценки динамики состава летучих веществ, включая воду.

Согласно измерениям, Марс со времени формирования стабильно терял калий и, следовательно, воду тоже. Динамика потерь была намного ниже, чем, например, на Луне, но существенно выше, чем это происходило на Земле. Из этого факта учёные сделали вывод, что размеры скалистых небесных тел (планет) имеют такое же решающее значение для возникновения жизни земного типа, как и нахождение в обитаемой зоне звезды. Если планета слишком маленькая (как Марс) или ниже определённого порогового значения, то она не сможет удержать воду и другие летучие компоненты.

На планете может быть комфортная для жизни температура, но жизни земного типа на ней не будет. Этот фактор должен помочь отсеять экзопланеты, которым не стоит уделять время и ресурсы для поиска жизни. Искать её следует на телах, сопоставимых по размерам с Землёй, или с относительно небольшим разбросом по размерам.



