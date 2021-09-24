Угасание четвертой волны COVID-19 в Украине ожидается в конце года, - ученые

На пике волны будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки.

Украина вошла в группу стран, в которых новая волна коронавирусной болезни еще не успела достичь максимума. На пике четвертой волны COVID-19 в Украине будут выявлять до 18 тыс. случаев болезни в сутки. Угасание волны ожидается в конце года.

Об этом свидетельствуют данные исследования распространения четвертой волны COVID-19, вызванной штаммом дельта. Его провели ученые НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" и Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского.

"Прогнозирование динамики развития новой, четвертой волны COVID-19 в Украине на 200 дней вперед с использованием метода сравнительного анализа и нейронной сети типа «прямого персептрона» показало, что эта волна находится на стадии роста, она может быть быстрой, но короче предыдущих. Ее пик предполагается на уровне 15 -18 тысяч случаев заболевания в сутки", - говорится в публикации.

По мнению ученых, весомым показателем осложнения эпидемической ситуации по СOVID-19 является значительное ослабление карантина в летний период, а в большинстве учебных заведений - с начала сентября. Кроме того, следует учитывать вероятность сезонного роста других респираторных инфекций, интенсивность эпидемического процесса которых в течение предыдущих 1,5 лет сдерживалась карантинными ограничениями.

Поскольку по состоянию на середину сентября 2021 года Украина имеет низкий уровень полностью вакцинированного населения (около 12%), мы можем столкнуться с тяжелыми последствиями пандемии уже в ближайший период.

Ученые считают, что поскольку одними из определяющих показателей масштабов распространения болезни является количество госпитализированных и летальность, важно как можно быстрее защитить путем вакцинации наиболее уязвимые с точки зрения неблагоприятного течения COVID-19 группы населения, а именно - возрастную группу 60 и старше, а также лиц с сопутствующей патологией.

Ранее Киевская школа экономики признала начало новой вспышки COVID-19 в Украине. По прогнозу КШЭ, нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

Вчера в Украине впервые с 30 апреля обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко считает, что Украина может отменить карантин уже весной 2022 года, если до Нового года вакцинируется большинство взрослого населения.