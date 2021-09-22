Как настроить иммунную систему против рака

Иммунная система является одним из самых мощных инструментов в борьбе нашего тела с раком, но иногда она нуждается в небольшой поддержке. У онкологического центра Питера МакКаллума есть особый способ активации более широкого спектра иммунных клеток для нацеливания их на опухоли. Другие исследования также показывают, что иммунитет против рака существует.

Рак — страшная болезнь, от которой ежегодно умирают сотни тысяч людей. Для каждого конкретного типа онкологии врачи разработали эффективные методы лечения, которые позволяют спасать жизнь пациентов при диагностике заболевания на ранней стадии, но до сих пор раковые опухоли остаются во многих случаях смертельным приговором. Однако, возможно в будущем у нас будет способ создать иммунитет против рака в своем организме.

Как заставить иммунитет работать против рака

Одной из наиболее перспективных форм иммунотерапии является Т-клеточная терапия химерным антигенным рецептором (CAR). Она включает в себя удаление иммунных клеток у пациента, «тренировка» их для атаки на определенный тип раковых клеток, а затем возвращение их обратно в организм для лечения. Эта методика показала большую эффективность в случае рака крови, но она неэффективна при солидных — твердых — опухолях. По словам исследователей, это происходит в основном потому, что такие опухоли располагают слишком широким диапазоном типов клеток и белков. То есть на такие опухоли иммунитет против рака не распространяется.

«Одним из основных препятствий для эффективной Т-клеточной терапии является то, что во многих случаях не все раковые клетки в пределах одной опухоли выглядят одинаково, — пояснил Пол Бивис, старший автор исследования. — На самом деле, часто наблюдается высокая вариабельность целевого белка, распознаваемого Т-клетками CAR внутри одной и той же опухоли — эффект, известный как гетерогенность. Настроенные CAR T-клетки очень эффективны в уничтожении раковых клеток, которые экспрессируют целевой белок. Но, к сожалению, они не очень хорошо умеют находить раковые клетки, в которых этот целевой белок отсутствует». Это ограничивает создание иммунитета против рака при помощи такой методики.

Как заставить иммунитет работать против рака? Для этого есть несколько способов

Среди других типов иммунных клеток, которые можно привлечь к месту опухоли, чтобы помочь «тренированным» Т-клеткам, особый интерес представляют дендритные клетки (ДК), которые в обычной ситуации эффективно учат Т-клетки охотиться. Вот и ответ на вопрос, как повысить иммунитет против вирусов и рака — научить наши иммунные клетки бороться с патогенами.

Исследователи разработали Т-клетки, которые выделяют определенный фактор роста, привлекающий больше ДК к опухоли. Тем самым они способны вызвать более сильный иммунитет против рака. По словам ученых, тесты на мышах оказались многообещающими.

«Когда мы поместили тренированные Т-клетки в мышей с опухолями, то обнаружили, что они способны вызывать приток ДК в опухоли», пишет Джунюн Лай, соавтор исследования. «Когда мы объединили эти Т-клетки с лекарственными средствами, которые дополнительно активируют иммунные клетки, выяснилось, что опухоли уменьшаются намного эффективнее. Интереснее всего то, что мы смогли стимулировать собственную иммунную систему организма для атаки на раковые клетки, помогая преодолеть проблему гетерогенности». Фактически, ученые смогли выяснить, как заставить иммунитет работать против рака. Команда уверяет, что дендритные клетки могут быть ключом к улучшению иммунотерапии в целом.

Иммунитет против рака при помощи натуральных киллеров

Другие исследования также изучают способы введения стимуляторов, но уже в саму опухоль, чтобы сплотить дендритные клетки или дать им фрагменты раковой РНК, чтобы те знали, на что нападать. Еще один перспективный способ создания иммунитета против рака предполагает введение натуральных киллеров — клеток, ответственных за убийство раковых клеток. Их уровень может снижаться при развитии опухолей, что ускоряет рост онкологии.

Сформировать иммунитет против рака можно при помощи натуральных киллеров

Ученые ранее показали, что введение натуральных киллеров за 4 дня до инъекции опухолевых клеток способно остановить их распространение — клетки иммунной системы просто убивают всех непрошенных гостей. Но использовать этот способ для создания полноценного иммунитета против рака нельзя — он работает только превентивно, как вакцина. Использовать его стоит, только если у вас есть наследственная предрасположенность к онкологии.

Иммунитет против рака при помощи антител

В другом исследовании ученые обнаружили, что введение в организм различных антител способствует либо сокращению опухоли, либо ее росту. Так называемое антитело-агонист ускоряет рост клеток рака молочной железы, а антитело-антагонист подавляет этот рост. Такой вид иммунитета против рака может держаться достаточно долго, благодаря тому, что антитела остаются в организме на время.

Сформировать иммунитет против рака можно при помощи антител

Тем не менее, раковые опухоли очень быстро мутируют, поэтому ни один из способов создать иммунитет против рака не является на 100% надежным, но испытания в этой области продолжаются, потому что помощь собственной иммунной системе пациента — наиболее безопасный и естественный путь лечения заболеваний.



