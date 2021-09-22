В Украине впервые трансплантировали легкие взрослому и сердце ребенку

Две уникальные для нашей страны операции выполнили за один день во Львове.

Фото: acebook.com/Олег Самчук

В Украине провели первую трансплантацию легких мужчине и первую трансплантация сердца ребенку. Две уникальные для нашей страны операции выполнили за один день во Львове.

Об этом сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

"Мы долго готовились, чтобы воплотить это в жизнь. И, без преувеличения, этих событий вся Украина ждала много лет", - написал Самчук в Facebook.

Фото: acebook.com/Олег Самчук

Донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие дала его жена. Легкие получил 56-летний львовянин. У него более десяти лет была хроническая болезнь легких. Без нового органа он прожил бы не более нескольких месяцев.

Сердце пересадили 13-летнему парню из села Зарудцы на Волыни. На протяжении последнего месяца ребенок был в реанимации. Состояние парня было критическим, и счет шел на дни.

"Кроме того, изъята роговица, которую планируем трансплантировать в четверг. Роговицу во Львове посмертно не пересаживали последних 20 лет. А также были трансплантированы две почки и печень - с сердцем и легкими пять органов за один день", - сообщил Олег Самчук.

Фото: acebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Фото: facebook.com/Олег Самчук

Как сообщали в августе, в Ивано-Франковске провели первую семейную трансплантацию почки.