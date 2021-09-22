NASA проведёт реорганизацию для лучшей подготовки к будущим полётам на Луну и Марс

Национальное управление по аэронавтики и исследованию космического пространства (NASA) США планирует вернуть на Луну астронавтов к 2024 году. Для достижения цели руководство ведомства решило провести реорганизацию, в рамках которой одно структурное подразделение будет разделено на два директората. Таким образом, одно из новых подразделений будет работать над околоземными исследованиями, а второе — над изучением пространства за пределами орбиты Земли.

NASA проведёт реорганизацию для лучшей подготовки к будущим полётам на Луну и Марс

Изображение: Mampfred / Getty Images

О реорганизации программы пилотируемых полётов на этой неделе объявил глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson). Что касается новых подразделений, то одно из них будет называться «Директорат космических операций». Его возглавит нынешний руководитель пилотируемых полётов Кэти Людерс (Kathy Lueders). Работа директората будет связана с реализацией различных программ и пилотируемых миссий на низкой околоземной орбите, коммерциализации космической деятельности, с Международной космической станцией, а также разными миссиями на Луне и вблизи спутника.

У руля второго подразделения или «Директората по разработке исследовательских систем» встанет ветеран NASA Джим Фри (Jim Free), который начал свою карьеру в космическом агентстве в 1990 году. Это подразделение будет контролировать выполнение программ, связанных с лунной миссией Artemis, а также реализацию миссий, связанных с полётами за пределы орбиты Земли, в том числе на Марс.

«Эта реорганизация поможет NASA и США добиться успеха, поскольку мы хотим продвинуться в космос дальше, чем когда-либо прежде, при этом поддерживая непрерывную коммерциализацию космоса и исследования на МКС. Это также позволит США сохранить лидерство в космосе на десятилетия вперёд», — считает Билл Нельсон.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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