NASA поддержит создание частной орбитальной станции на замену МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США рассматривает предложения частных компаний по строительству новой орбитальной станции. Предполагается, что частная космическая станция станет заменой Международной космической станции, срок службы которой завершится в конце десятилетия, а также позволит экономить NASA более $1 млрд ежегодно.

NASA поддержит создание частной орбитальной станции на замену МКС

Изображение: Axiom Space

Ранее в этом году ведомство объявило о реализации проекта Commercial LEO Destination, в рамках которого с четырьмя компаниями будут заключены контракты на общею сумму до $400 млн, предполагающие начало разработки проектов космических станций. Согласно имеющимся данным, к настоящему моменту NASA «получило около дюжины предложений от разных компаний» в рамках этого проекта. Об этом в беседе с журналистами заявил Фил Макалистер (Phil McAlister), директор NASA по подготовке коммерческих полётов.

МКС эксплуатируется более 20 лет, причём ежегодно её обслуживание обходится американскому агентству примерно в $4 млрд. В настоящее время продолжение эксплуатации МКС одобрено до 2024 года и, вероятнее всего, период её использования будет продлён до 2028 года. Вместе с этим Фил Макалистер заявил, что NASA планирует «стать лишь одним из многих пользователей, а не основным спонсором при развёртывании и обслуживании инфраструктуры» новой станции на низкой околоземной орбите.

Каких-либо подробностей относительно конкурса на участие в упомянутой программе озвучено не было, но Макалистер выразил уверенность в том, что победители будут объявлены до конца этого года. В марте этого года космическое агентство проводило отраслевой брифинг с участием частных компаний и тогда в обсуждении разных вопросов участвовали представители SpaceX, Blue Origin, Airbus, Boeing и Lockheed Martin. Вероятно, эти компании подали заявки на участие в разработке частной космической станции. Макалистер подчеркнул, что NASA больше «не потребуется ничего такого же большого и мощного», как МКС. Он отметил, что частные станции могут быть сколь угодно огромными, но космическое агентство США будут платить только за нужную ему часть.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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