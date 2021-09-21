Гражданский экипаж Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Первый гражданский экипаж, который полетел в космос на корабле Crew Dragon вернулся на Землю. Он успешно приводнился у Флориды 19 сентября. Все астронавты живые и счастливые. Об этом сообщили в Twitter Inspiration 4.

Фото: Inspiration 4

Именно так и называется миссия, в рамках которой был осуществлен этот исторический полет в космос.

Кто был членами экипажа

В непрофессиональный экипаж входили — кандидат в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер авиакосмической компании Lockheed Martin Кристофер Семброски. А оплатил коммерческий полет миллиардер Джаред Айзекмана, который также был членом экипажа. Еще на борту была медик Хейли Арсено.

Экипаж Crew Dragon после возвращения на Землю (слева на право Хейли Арсено, Джаред Айзекман, Сиан Проктор и Кристофер Семброски) / Фото Twitter inspiration4x

Предыстория

Космический корабль Crew Dragon был в космосе три дня. Во время полета члены экипажа сделали невероятные снимки.