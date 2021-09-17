SpaceX Илона Маска запустила орбитальный корабль. Это первый полет, где участвует только гражданский экипаж (видео)

SpaceX впервые в истории компании запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. Пассажиры проведут над Землей три дня.

SpaceX Илона Маска запустила орбитальный корабль. Это первый полет, где участвует только гражданский экипаж (видео)
Фото: spacex.com

Что известно

Ракета-носитель стартовала в ночь на четверг. В составе группы не было ни одного профессионального космонавта.

Участниками стали 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски.

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Это первый полет, в котором пилотом выступила афроамериканская-женщина (Сайен Проктор), а также Хейли Арсено стала самым молодым гражданином Америки, отправившемся в космос.

Цель полета

Это благотворительный полет, цель миссии — собрать $200 млн для детской исследовательской больницы Св. Джуда, в которой работает Хейли Арсено.

Напомним

11 июля космический корабль VSS Unity, принадлежащий Virgin Galactic, был доставлен в космос самолетом-носителем, пробыл там несколько минут и успешно приземлился на территории космопорта «Америка», штат Нью-Мехико.

После 15 успешных испытательных полетов без людей на борту компания Blue Origin 20 июля миллиардер Безос и его команда совершили успешный 11-минутный полет в космос на высоте 106 км.

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