Умер Клайв Синклер - разработчик компьютера ZX Spectrum

Знаменитому изобретателю был 81 год

В Великобритании в возрасте 81 года скончался инженер-изобретатель, пионер компьютерной техники Клайв Синклер, который в 1980-х годах создал знаменитые компьютеры ZX80 и ZX Spectrum.

Об этом сообщила британская The Guardian со ссылкой на его дочь.

Клайв Синклер родился 30 июля 1940 года в семье инженеров и с детства заинтересовался электроникой.

Уже к середине 60-х годов Синклер завоевал популярность и уважение среди британских радиолюбителей. Добившись рекордной для того времени миниатюризации, Синклер создал радиоприемник Sinclair Micromatic размером со спичечный коробок. В 1972 году он выпустил первый в мире карманный калькулятор, а через несколько лет сосредоточился на разработке вычислительной техники - компьютеров.

В 1979 году Синклер создал компанию Sinclair Research Ltd, которая через полгода выпустила компьютер ZX80. Созданный на базе процессора Z-80, он имел 1 килобайт оперативной памяти, встроенный интерпретатор языка программирования "Бейсик", использовал обычный телевизор в качестве дисплея и кассетный магнитофон как внешнее запоминающее устройство.

Фото: wikipedia.org Компьютер ZX80

В следующем году вышла обновленная модель ZX-81 с оперативной памятью более 7 килобайт, а в 1982 году - знаменитый ZX Spectrum. Эта модель быстро стала одним из самых популярных компьютеров в Европе, в том числе как игровая платформа, и была скопирована многими другими производителями. Клоны ZX Spectrum выпускали в том числе и в Советском Союзе.

Фото: wikipedia.org ZX Spectrum

В 1984 году компания Синклера выпустила компьютер Sinclair-QL, который предназначался не только для бытового, но и для профессионального применения. Он имел 32-разрядный процессор, 256 килобайт оперативной памяти, продвинутый "Бейсик". Впрочем, для бытовых пользователей он оказался слишком дорогим, а накопители на магнитной ленте - морально устаревшими по сравнению с дискетами.

Коммерческий провал Sinclair QL сильно ударил по финансам Синклера, и новым компьютерам ZX Spectrum + и ZX Spectrum 128 не удалось удержать фирму на плаву. В 1986 году инженер продал все права на разработки Sinclair Research компании Amstrad, а сам переключился на разработку электромобилей и электробайков.

Клайв Синклер внес огромный вклад в дело развития электроники и массовое применение компьютеров в быту. В начале 80-х годов Великобритания была самой компьютеризированной страной мира, и уже в 1983 году более 90% британских школьников имели постоянный доступ к компьютеру или в школе, или дома.

Он умер в своем доме в Лондоне 16 сентября 2021 года после продолжительной болезни.