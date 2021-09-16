Американский стартап предлагает заменить натуральное мясо в кормах для животных искусственными белками

Специалисты из Америки предложили способ производства кормов для животных, который мог бы снизить количество выбрасываемых парниковых газов. Вместо натурального животного белка они планируют использовать искусственный, выращенный в лаборатории.

Американский стартап планирует продавать белки, выращенные в лабораториях, компаниям по производству кормов для животных. Это нужно, чтобы спасти мир от глобального потепления

В большинстве кормов для домашних животных содержится натуральное мясо, поставляемое с животноводческих ферм. Однако содержание домашнего скота провоцирует большое количество выбросов парниковых газов, влияющих на темпы изменения климата. В то же время, перевести домашних животных на вегетарианскую диету невозможно, поэтому американские специалисты предложили выращивать искусственные белки в лабораториях.

В процессе разработки исследователи взяли кровь у породистой курицы, извлекли из нее ДНК, а затем поместили ее в бактерии. Затем эти бактерии отправили в биореактор, в результате чего образовался искусственный белок, подобный натуральному животному.

Стартап планирует продавать эти белки производителям кормов для домашних животных, чтобы снизить экологический след. Однако пока что существует ряд препятствий, мешающий массовому производству — например, цена таких кормов из искусственных белков.

По оценкам специалистов, потребуется еще два года, чтобы провести дополнительные исследования этих «экологичных» кормов.



