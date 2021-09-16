Гигантские вырезанные изображения верблюдов в Северной Аравии оказались на 6000 старше, чем предполагалось ранее

В 2018 году в пустыне Саудовской Аравии исследователи обнаружили на трех скальных отрогах вырезанные изображения верблюдов, лошадей и ослов в натуральную величину. Всего было найдено 21 фигура. Теперь новый анализ показал, что эти изображения примерно в четыре раза старше, чем предполагалось изначально, и относятся к эпохе неолита.

M. Guagnin & G. Charloux

Вырезанные изображения верблюдов в натуральную величину, найденные на севере Аравии, были сделаны еще в каменном веке

Согласно Live Science, изначально ученые предполагали, что этим резным фигурам около 2000 лет. Все потому, что они были очень похожи на наскальные рельефы, найденные в знаменитом каменном городе Петра в Иордании.

Однако в новом исследовании, опубликованном в Journal of Archaeological Science Reports, ученые раскрыли их истинный возраст – около 8000 лет. Эти резные фигуры не только предшествовали египетским пирамидам или Стоунхенджу, но и превосходят месопотамские зиккураты, что делает их одними из старейших сохранившихся трехмерных крупных изделий.

Чтобы узнать возраст рельефных изображений на Стоянке верблюдов на севере Аравийского полуострова, ученые использовали сразу несколько методов датирования. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия использовалась для измерения налета на камнях, а отколовшиеся фрагменты изучались с помощью люминесцентного датирования, которое показывает, как долго они подвергались воздействию радиации на поверхности. Ученые также использовали методы датирования радиоуглеродом и оценку структур выветривания и эрозии.

«Неолитические общины неоднократно возвращались на Стоянку верблюдов, а это означает, что ее символика и функция сохранялись на протяжении многих поколений. Сохранение этого места сейчас является ключевым моментом, как и будущие исследования в регионе, чтобы определить, могли ли существовать другие подобные места. У нас мало времени на сохранения Стоянки верблюдов и других потенциальных исторических участков, так как ущерб будет увеличиваться, и с каждым годом все больше рельефов будет потеряно из-за эрозии», – пишут ученые.



