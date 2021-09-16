В Украине испытывают мобильную станцию для очистки воды

Фото: Генштаб ВСУ

Специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводят определяющие ведомственные испытания опытного образца подвижной станции для очистки воды «Источник-2000».

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ. Отмечается, что станция предназначена для обеспечения подразделений питьевой водой, полученной путем очистки воды от различного вида загрязнений с помощью химических реагентов и фильтров.

"Целью испытаний является проверка и подтверждение заявленных разработчиком тактико-технических и эксплуатационных характеристик подвижной станции для очистки воды в условиях использования, которые максимально приближены к реальной эксплуатации военными подразделениями", - говорится в сообщении.

Фото: Генштаб ВСУ

Испытания проводятся в два этапа: первый - полигонные испытания, второй - лабораторные. Сейчас станция проходит испытания в полевых условиях.

По результатам определяющих ведомственных испытаний будет приниматься решение о возможности допуска станции "Источник-2000" к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.