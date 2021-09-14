Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе

 Против массированной ядерной атаки она не спасет, зато легко может сбить несколько боеголовок, посланных агрессивным соседом

Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе

Boeing

Даже взрывчатка не нужна — система просто уничтожит цель выстрелом на гиперзвуковой скорости

Компания Boeing совместно с Агентством противоракетной обороны США (MDA) завершила успешную демонстрацию новой усовершенствованной системы перехватчиков для наземной системы защиты средней зоны действия (GMD), которая позволяет раньше уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты в космосе.

Задача противоракетной системы описывается как «попадание пули в пулю». В некотором смысле это уместная аналогия, потому что система GMD уничтожает свою цель, попадая модулем EKV в приближающуюся баллистическую ракету на гиперзвуковой скорости – для завершения задачи, по сути, не требуется никаких взрывчатых веществ.

Однако на практике задача GMD гораздо сложнее. Используя сеть наземных радаров, радаров раннего предупреждения и наземных и морских радаров X-диапазона, система должна обнаруживать, отслеживать и рассчитывать оптимальную траекторию для перехвата вражеской ракеты в космосе с наибольшими шансами на успех, и только после направить перехватчик к цели.

Задача осложняется тем, что противник вряд ли будет сотрудничать, начав атаку красивым и предсказуемым образом. В результате GMD должна иметь большую степень гибкости, когда одна ракета способна поражать широкий спектр целей.

Boeing продемонстрировал систему, способную сбить баллистические ракеты еще в космосе

Взлет ракеты-перехватчика Boeing

В настоящее время Соединенные Штаты имеют на вооружении 44 ракеты-перехватчика, базирующиеся в Форт-Грили, Аляска, и на базе космических сил Ванденберг, Калифорния, а еще 64 уже заказаны. Они не предназначены для защиты от чего-то вроде массированного ядерного удара со стороны сверхдержав. Вместо этого их основная задача — защитить США от случайных запусков или редких, но прицельных атак со стороны возможных противников, таких как Северная Корея.

Система GMD рассчитана на 56-процентную вероятность поражения ракеты одним выстрелом и 97-процентную вероятность успеха залпом из четырех перехватчиков. Поскольку перехватчики представляют собой стандартную трехступенчатую конструкцию, Boeing работает с Министерством обороны США, чтобы сделать ракеты более гибкими, чтобы они могли перехватить надвигающуюся угрозу раньше в сроки запуска.

Используя обновления программного обеспечения для моделирования цифровых систем, операторы перехватчиков теперь могут как выбрать в реальном времени обычный трехступенчатый запуск, так и запрограммировать ракету, чтобы она действовала как двухступенчатый ускоритель. Это не просто вопрос отказа от стрельбы на третьей ступени, но также вопрос изменения профиля полета и определения того, когда следует освободить машину поражения.

«Система GMD надежна и готова к использованию для защиты нации», — уверяет Дебби Барнетт, вице-президент и директор программы Boeing GMD. «Более 20 лет компания Boeing руководила разработкой, интеграцией и обслуживанием этой системы. Мы гордимся тем, что продолжаем эти усилия, чтобы развернутая система GMD обеспечивала непрерывную защиту Соединенных Штатов на долгие годы».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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