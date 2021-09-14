Он заявил, что новая компания будет "не такой, как другие".

Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании космической компании Privateer Space.

Об этом он написал в Twitter , отметив, что она не будет похожа на другие.

В промо-ролике Privateer Space указано, что партнером Возняка станет генеральный директор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг. В 90-х годах Филдинг работал в Apple над созданием iMac, а в 2001 году вместе с Возняком основал фирму Wheels of Zeus (WoZ), занимающуюся производством GPS-трекеров.

Космическая компания Возняка, судя по всему, будет заниматься не туристическими полетами, как Blue Origin Джеффа Безоса, а очисткой орбиты от космического мусора, пишет Gizmodo. В одном из пресс-релизов, который нашло издание, Privateer Space называют "новой спутниковой компанией, ориентированной на отслеживание и очистку объектов в космосе".

На это намекает и проморолик Privateer. Закадровый голос на видео говорит, что "космос - не гонки, не соревнование и не игра" и "мы не один человек, одна компания, одна нация, мы - одна планета".

Низкая орбита Земли, по заключению NASA, является "самой большой свалкой в мире". Агентство предупреждало, что космический мусор угрожает полетам в космос, поскольку он движется в разы быстрее, чем пули. Сегодня NASA осуществляет мониторинг 27 тыс. единиц крупного космического мусора.