Могут ли у однояйцевых близнецов быть одинаковые отпечатки пальцев

Вероятность того, что у двух разных людей совпадут отпечатки пальцев – менее одного на 64 миллиарда. Но что насчет однояйцевых близнецов? Разве у них разные отпечатки пальцев?

Изображение modelnikosmith с сайта Pixabay

Совершить преступление и свалить вину на брата-близнеца? Отпечатки пальцев выдадут истинного преступника

Однояйцевые близнецы, также известные как монозиготные близнецы, происходят от одного эмбриона, который на раннем этапе развития делится на два. Так как они оба происходят от сочетания одной и той же яйцеклетки и сперматозоидов, у этих близнецов практически неотличимая ДНК. Они почти клоны друг друга (хотя генетические мутации в утробе делают их ДНК не на 100% идентичной).

Значит ли это, что у них будут одинаковые отпечатки пальцев?

Нет, так как отпечатки пальцев – не совсем генетическая характеристика. Согласно Live Science, на их формирование влияют не только генетические факторы, но и факторы окружающей среды.

Отпечатки пальцев появляются между 13 и 19 неделями развития плода. Положение плода в утробе матери, доступ к питательным веществам, скорость роста пальцев, кровяное давление и даже длина пуповины могут повлиять на их формирование.

В целом отпечатки пальцев однояйцевых близнецов, чаще всего, похожи, но у них всегда есть небольшие различия, придающие каждому отпечатку уникальность.

Близнецы, конечно, могут разыграть друзей и близких, поменявшись местами. Но всегда есть надежный способ выяснить, кто есть кто.