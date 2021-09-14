Могут ли у однояйцевых близнецов быть одинаковые отпечатки пальцев

 Вероятность того, что у двух разных людей совпадут отпечатки пальцев – менее одного на 64 миллиарда. Но что насчет однояйцевых близнецов? Разве у них разные отпечатки пальцев?

Могут ли у однояйцевых близнецов быть одинаковые отпечатки пальцев

Изображение modelnikosmith с сайта Pixabay

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Однояйцевые близнецы, также известные как монозиготные близнецы, происходят от одного эмбриона, который на раннем этапе развития делится на два. Так как они оба происходят от сочетания одной и той же яйцеклетки и сперматозоидов, у этих близнецов практически неотличимая ДНК. Они почти клоны друг друга (хотя генетические мутации в утробе делают их ДНК не на 100% идентичной).

Значит ли это, что у них будут одинаковые отпечатки пальцев?

Нет, так как отпечатки пальцев – не совсем генетическая характеристика. Согласно Live Science, на их формирование влияют не только генетические факторы, но и факторы окружающей среды.

Отпечатки пальцев появляются между 13 и 19 неделями развития плода. Положение плода в утробе матери, доступ к питательным веществам, скорость роста пальцев, кровяное давление и даже длина пуповины могут повлиять на их формирование.

В целом отпечатки пальцев однояйцевых близнецов, чаще всего, похожи, но у них всегда есть небольшие различия, придающие каждому отпечатку уникальность.

Близнецы, конечно, могут разыграть друзей и близких, поменявшись местами. Но всегда есть надежный способ выяснить, кто есть кто.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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