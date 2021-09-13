Что будет, если вскроются метановые залежи в арктических глубинах?

На дне Северного Ледовитого океана, под толщей льда лежит жидкий и твёрдый метан. Незначительного повышения температуры океана может оказаться достаточно для того, чтобы лёд растаял и газ вырвался наружу.

Что будет, если вскроются метановые залежи в арктических глубинах?

Pavel Serov/CAGE

Специалисты исследуют эту область каждый год, и каждый год боятся обнаружить кратер на вершине одного из подводных холмов. Основания полагать, что кратеры однажды появятся, у учёных есть: рядом с холмами под холодными водами Арктики — такие геологические образования нашли неподалёку отсюда; предполагается, что они сформировались во время предыдущего таяния льда 12 тысяч лет назад.

Под слоем льда здесь — сжиженный природный газ и его полутвёрдое субмолекулярное соединение с водой — гидрат метана. Технически, холмы — это вовсе не холмы, а бугры пучения, особые формы мерзлотного рельефа, образующиеся при неравномерном распределении температур и давления там, где годами не бывает тепло. Раньше подобные образования находили только на суше, в зоне вечной мерзлоты. С помощью математической модели дна океана с покрывающим его льдом учёные пришли к выводу, что газ, находящийся в буграх, попал сюда из богатых углеводородами подлежащих пород. Результаты моделирования опубликованы в журнале Science.

Когда ледяная корка лопнет и метан растворится в окружающих водах, предсказать невозможно, но учёные считают, что это может произойти в любой момент в результате даже незначительного повышения температуры воды. От жидкой воды метан отделяет порядка 20 метров льда и давление 390 метров океана над ними. Когда метан вырвется из бугров, на их месте останутся кратеры. Оценить количество газа, которое высвободится, когда лёд растает, пока сложно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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