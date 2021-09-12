Наше наследие: что XXI век оставит археологам будущего?

Ученые доказали, что человек так сильно влияет на родную планету, что колоссальные залежи останков коров, свиней, кур и самих людей — это ярчайший маркер целой геологической эпохи.

Сегодня большинство ученых единогласно приходят к выводу, что человек оказывает существенное влияние на родную планету, вызывая на ней беспрецедентные изменения. Однако некоторые геологи продолжают спорить с тем, стоит ли считать современность новой эпохой – эпохой человека.

Все дело в том, что, согласно одним исследованиям, люди так кардинально влияют на геологическую карту Земли, что превышают естественные процессы голоцена. Другие же утверждают, что четкого геологического маркера, который знаменовал бы пришествие «антропоцена», эпохи людей, до сих пор нет – а значит голоцен идет своим чередом.

Палеонтологи Рой Плотник и Карен Кой попадают в первую категорию. Их гипотеза заключается в том, что в далеком будущем – скажем, через сто тысяч лет – наши потомки найдут вполне конкретный, определенный маркер антропоцена: горы окаменелых останков людей современности. Это явление ученые назвали «трупный сигнал», и сигнал этот весьма тревожный. За то ничтожное время, что люди топчут эту планету, общая биомасса диких млекопитающих снизилась на целых 65%, в то время как общая масса млекопитающих в целом (включая нас с вами) возросла в четыре раза!

Основная причина такого дисбаланса, разумеется, ни для кого не секрет. Все дело в росте популяции как самого человека, так и животных, которых он использует в пищу, а потому усиленно разводит. Это, кстати, прямое свидетельство того, почему в будущем именно коровы, свиньи и курицы станут «потенциальными окаменелостями», формирующими отдельный геологический пласт. Добавьте к этому домашних животных: всемирная популяция домашних собак в настоящее время насчитывает порядка 900 миллионов, в то время как диких кошек – всего 100 миллионов.

«Для дикого животного шанс стать частью ископаемой "летописи" исчезающе мал. Вместо этого потомки будут довольствоваться бесчисленными скелетами коров и свиней, а также собак, индюшек и, конечно, людей», рассказывает Плотник.

Подобных исследований было уже много. В 2018 году ученые предполагали, что в качестве геологической метки антропоцена могут выступать скелеты цыплят и кур – очень уж их много, учитывая востребованность курятины на рынке. Однако Плотник и Кой идут дальше и считают, что ситуация выходит за рамки одних лишь куриных останков. В конце концов, в соотношении биомассы им не проигрывают коровы, свиньи и даже люди. Более того, культура человеческих захоронений приводит к хорошей сохранности останков, и даже при утилизации костей свиней и коров кости обычно разделяются на различные фрагменты.

«Представьте себя в роли инопланетянина, который сто тысяч лет спустя будет рыть землю и по всему миру обнаружит огромные залежи костей одних и тех же нескольких видов животных. Жуткая картина, правда?», шутят авторы.

Есть ли современному человеку дело до страданий ученых будущего? Скорее всего нет, ведь сто тысяч лет – это огромный срок, который человечество рискует и не пережить. Однако нет ничего удивительного в том, что сигнал, возвещающий о наступлении эры человека – это горы и горы трупов, похороненных в сырой земле.