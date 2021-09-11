Новые китайские спутники в качестве топлива будут использовать воздух

Китайские ученые разрабатывают низкоорбитальные спутники, которые будут работать за счет специальной системы, улавливающей разреженный воздух из атмосферы Земли.

Новые китайские спутники будут работать на воздухе вместо привычного топлива. Находясь на границе атмосферы, они будут как бы «дышать» разреженным воздухом и проводить оптические наблюдения

Специалисты из Бэйханского университета (Пекин, Китай) разрабатывают новые низкоорбитальные спутники, которые предназначены для высоты около 100 км: это область, где заканчивается атмосфера и начинается космос. Они будут заниматься оптическим наблюдением.

Ранее ученые пробовали разрабатывать прототипы двигательных установок для работы на воздушной газовой смеси, которую можно получить из атмосферы. В основе систем лежат классические электрические ионные ракетные двигатели, которые благодаря питанию от силовой атомной установки или от солнечных батарей создают реактивную тягу на ионизированном газе.

Таким спутникам не нужен запас топлива на борту. Они смогут в течение многих лет летать, собирая газ из разреженной атмосферы на траектории полета. Моделирование показало, что такие конструкции можно собрать и запустить.

Поэтому сейчас ученые занимаются созданием системы улавливания разреженного газа и поддержания заданной орбиты при движении на таком топливе. Но существует серьезная проблема — перед летящим на огромной скорости спутником распространяются ударные волны, которые затрудняют процесс сбора газа.

Разработчики из Китая намерены решить эту проблему и собрать демонстрационный спутник для полета без топлива на орбите высотой 180 км.



