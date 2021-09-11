Тираннозавры часто кусали друг друга за морды. Но не так сильно, чтобы убить

Палеонтологи проанализировали шрамы на черепах и челюстях тираннозавров и пришли к выводу, что они часто кусали друг друга за морды.

Julius Csotonyi; Royal Tyrrell Museum

Ученые проанализировали 202 черепа и челюсти тираннозавров, на которых в общей сложности было 324 шрама. По мнению исследователей, динозавры кусали друг друга за морды в борьбе за территорию, партнера или более высокий статус

В исследовании, опубликованном в журнале Paleobiology, ученые проанализировали более 200 черепов и челюстей тираннозавров, обнаружили похожие рубцы на мордах у взрослых особей. По мнению исследователей, динозавры кусали друг друга за морды – не так сильно, чтобы убить, но так, чтобы показать, кто здесь «главный».

Ученые говорят, что нападения обычно происходили между тираннозаврами одной возрастной категории и начинались после половой зрелости. Предположительно, животные боролись из-за потенциальных партнеров или, возможно, за захват территории или продвижения в иерархии. Подобное поведение наблюдается и у современных животных.

Шрамы от укусов на черепах присутствовали примерно у 50% половозрелых (но еще не взрослых) особей и примерно у 60% взрослых.

Как отмечает Live Science, определить пол динозавра почти невозможно. Если он не умер во время беременности или откладывания яйца, ученые не могут отличить самок от самцов. Однако тот факт, что только у половины тираннозавров были обнаружены подобные шрамы, может означать, что бои велись одним полом.

Ранее ученые обнаружили, что в челюстях тираннозавров были «датчики», которые позволяли древним хищникам обнаруживать добычу и съедать ее. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.



