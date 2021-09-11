Запуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на сутки
Первая полностью гражданская миссия SpaceX под названием Inspiration4 будет запущена как минимум на день позже, чем планировалось изначально. Трёхдневная миссия отправится на орбиту с Космического центра NASA Кеннеди на мысе Канаверал не ранее 3:00 16 сентября из-за сочетания погодных условий и технических требований.
space.com
Inspiration4 — это частная миссия на околоземную орбиту, профинансированная миллиардером, основателем компании Shift4 Payments, работающей в сфере цифровых платежей, Джаредом Исаакманом (Jared Isaacman). В полёте к нему присоединятся Хейли Арсено (Hayley Arceneaux), Сиан Проктор (Sian Proctor) и Крис Семброски (Chris Sembroski).
Руководители миссии встретились в четверг, 9 сентября, чтобы провести стандартную проверку готовности к полёту перед запуском, а также получить предварительную информацию о погоде. Решение о переносе полёта было принято после изучения погодных условий на стартовой площадке, в зоне взлёта и посадки, а также готовности ракеты Falcon 9, космического корабля Dragon, наземных систем и других ключевых элементов системы управления полётами SpaceX.
Перенос запуска на новую дату, как сообщается, даст дополнительное время для окончательной подготовки, проверки оборудования и анализа данных. Руководство полётом сузит окно запуска до пяти часов примерно за три дня до запуска миссии.
В информации об Inspiration4 указано, что предстоит дальнейшая работа над космическим кораблём Crew Dragon, который всё ещё является довольно новым транспортным средством. Его первый полёт с экипажем состоялся в 2020 году.
Используемый Crew Dragon под именем Resilience ранее летал к МКС. В этот раз он взлетит выше, а затем приземлится в Тихом океане. Гражданский экипаж прошёл шестимесячное обучение после объявления его состава в марте этого года.