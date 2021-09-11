Запуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на сутки

Первая полностью гражданская миссия SpaceX под названием Inspiration4 будет запущена как минимум на день позже, чем планировалось изначально. Трёхдневная миссия отправится на орбиту с Космического центра NASA Кеннеди на мысе Канаверал не ранее 3:00 16 сентября из-за сочетания погодных условий и технических требований.

Запуск гражданской миссии SpaceX Inspiration4 отложен на сутки

space.com

Inspiration4 — это частная миссия на околоземную орбиту, профинансированная миллиардером, основателем компании Shift4 Payments, работающей в сфере цифровых платежей, Джаредом Исаакманом (Jared Isaacman). В полёте к нему присоединятся Хейли Арсено (Hayley Arceneaux), Сиан Проктор (Sian Proctor) и Крис Семброски (Chris Sembroski).

Руководители миссии встретились в четверг, 9 сентября, чтобы провести стандартную проверку готовности к полёту перед запуском, а также получить предварительную информацию о погоде. Решение о переносе полёта было принято после изучения погодных условий на стартовой площадке, в зоне взлёта и посадки, а также готовности ракеты Falcon 9, космического корабля Dragon, наземных систем и других ключевых элементов системы управления полётами SpaceX.

Перенос запуска на новую дату, как сообщается, даст дополнительное время для окончательной подготовки, проверки оборудования и анализа данных. Руководство полётом сузит окно запуска до пяти часов примерно за три дня до запуска миссии.

В информации об Inspiration4 указано, что предстоит дальнейшая работа над космическим кораблём Crew Dragon, который всё ещё является довольно новым транспортным средством. Его первый полёт с экипажем состоялся в 2020 году.

Используемый Crew Dragon под именем Resilience ранее летал к МКС. В этот раз он взлетит выше, а затем приземлится в Тихом океане. Гражданский экипаж прошёл шестимесячное обучение после объявления его состава в марте этого года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Как ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигналаКак ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигнала
Полиция 16 лет искала убийцу, которого не существовалоПолиция 16 лет искала убийцу, которого не существовало
Как далеко от Земли можно улететь на воздушном шареКак далеко от Земли можно улететь на воздушном шаре
SpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком малоSpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком мало
Nissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателейNissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателей
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком малоSpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком мало
Первая гражданская космическая миссия от SpaceX стартует 15 сентябряПервая гражданская космическая миссия от SpaceX стартует 15 сентября
Firefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты AlphaFirefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты Alpha
SpaceX оснастит космический корабль Crew Dragon для первой гражданской миссии огромным стеклянным куполомSpaceX оснастит космический корабль Crew Dragon для первой гражданской миссии огромным стеклянным куполом
SpaceX Dragon успешно стартовал к МКСSpaceX Dragon успешно стартовал к МКС
SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислородаSpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода
SpaceX Dragon отправится к МКС 28 августаSpaceX Dragon отправится к МКС 28 августа
Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на бортуСледующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
Глава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceXГлава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceX
SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту ЗемлиSpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
Последние новости
Подгружаем последние новости