Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирением

Павел Блавацкий обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.

Профессор французской школы бизнеса Монпелье Павел Блавацкий получил Шнобелевскую премию за открытие о связи между уровнем ожирения у политика и уровнем коррупции в стране.

Об этом сообщается на сайте премии, пишет "НВ".

Как отмечает The Times, сканируя фотографии министров из бывших советских республик и используя алгоритм для расчета индекса массы их тела, Блавацкий обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.

К работе в школе бизнеса Монпелье Блавацкий преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и был профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия). Также он работал доцентом в Институте эмпирических исследований экономики Цюрихского университета (Швейцария).

Блавацкий защитил докторскую диссертацию по экономике в Карловом университете в Праге и степень магистра по экономике в Кембриджском университете. На его странице в Facebook указано, что Блаватский вырос во Львове и ранее также учился во Львовском Национальном университете им. Ивана Франка.

В прошлом году украинские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование червей. Физик Иван Максимов и прикладной математик Андрей Потоцкий, которые работают в Австралии, в своей работе показали, что черви вибрируют, как вода.

Шнобелевская, или Игнобелевская премия - это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Премию присуждают за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем размышления”.