Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирением

Павел Блавацкий обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.

Украинец получил Шнобелевскую премию по экономике за исследование связи коррупции с ожирением
Фото: ig-nobel.ru

Профессор французской школы бизнеса Монпелье Павел Блавацкий получил Шнобелевскую премию за открытие о связи между уровнем ожирения у политика и уровнем коррупции в стране.

Об этом сообщается на сайте премии, пишет "НВ".

Как отмечает The Times, сканируя фотографии министров из бывших советских республик и используя алгоритм для расчета индекса массы их тела, Блавацкий обнаружил корреляцию между избыточным весом политиков и местом страны в индексе восприятия коррупции Transparency International.

К работе в школе бизнеса Монпелье Блавацкий преподавал экономику в Школе менеджмента и управления Университета Мердока (Австралия) и был профессором экспериментальной экономики в Институте государственных финансов Университета Инсбрука (Австрия). Также он работал доцентом в Институте эмпирических исследований экономики Цюрихского университета (Швейцария).

Блавацкий защитил докторскую диссертацию по экономике в Карловом университете в Праге и степень магистра по экономике в Кембриджском университете. На его странице в Facebook указано, что Блаватский вырос во Львове и ранее также учился во Львовском Национальном университете им. Ивана Франка.

В прошлом году украинские ученые получили Шнобелевскую премию за исследование червей. Физик Иван Максимов и прикладной математик Андрей Потоцкий, которые работают в Австралии, в своей работе показали, что черви вибрируют, как вода.

Шнобелевская, или Игнобелевская премия - это пародия на Нобелевскую премию, которая ежегодно вручается в Гарвардском университете. Премию присуждают за достижения, "которые сначала вызывают смех, а затем размышления”.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Как ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигналаКак ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигнала
Полиция 16 лет искала убийцу, которого не существовалоПолиция 16 лет искала убийцу, которого не существовало
Как далеко от Земли можно улететь на воздушном шареКак далеко от Земли можно улететь на воздушном шаре
SpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком малоSpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком мало
Nissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателейNissan начала тестировать новую технологию извлечения редкоземельных металлов из электродвигателей
Блок рекламы


Похожие новости
Крупномасштабное исследование показало, что витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск зараженияКрупномасштабное исследование показало, что витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск заражения
Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд, - исследованиеКаждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут и 30 секунд, - исследование
Две дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследованиеДве дозы вакцин Pfizer и AstraZeneca эффективны против штамма дельта, - исследование
Blue Origin Безоса получила разрешение на коммерческие полетыBlue Origin Безоса получила разрешение на коммерческие полеты
Европейский регулятор сообщил о возможной связи между воспалением сердца и мРНК-вакцинами от ковидаЕвропейский регулятор сообщил о возможной связи между воспалением сердца и мРНК-вакцинами от ковида
Вакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследованиеВакцина CoronaVac на 86,3% предотвращает смерть от новых штаммов ковида, - исследование
Интервал в 45 недель между первой и второй дозой AstraZeneca повышает иммунитет к ковиду, - исследование Оксфордского ун-таИнтервал в 45 недель между первой и второй дозой AstraZeneca повышает иммунитет к ковиду, - исследование Оксфордского ун-та
Добытая из воздуха Тель-Авива вода оказалась пригодной для питья, - исследованиеДобытая из воздуха Тель-Авива вода оказалась пригодной для питья, - исследование
Днепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследованиеДнепр может потерять до 20% к концу века из-за изменений климата, - исследование
Компания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на ЛунуКомпания Илона Маска получила контракт на отправку астронавтов на Луну
Последние новости
Подгружаем последние новости