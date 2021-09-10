В США назвали лауреатов Шнобелевской премии

Победителям вручили по 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Организаторы "Шнобелевской премии" (The Ig Nobel Prize) объявили лауреатов 2021 года. Это ежегодная шуточная награда за "достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься". Кроме самой премии, лауреаты получают 10 триллионов зимбабвийских долларов (эта валюта прекратила свое существование в 2009 году).

Церемония награждения транслировалась онлайн на Youtube, ее второй раз подряд проводили дистанционно из-за коронавирусных ограничений. Список победителей также опубликован на сайте Шнобелевской премии improbable.com.

В этом году премию в области биологии получила шведская ученая Сюзанна Шьотц за анализ спектра звуков, которые издают домашние коты во время общения с людьми. Во время вручения премии ее попросили понявкать.

Трое американских ученых получили "премию мира" за проверку гипотезы о том, что люди начали отращивать бороды для защиты от ударов по лицу.

Премию в области медицины получила группа отоларингологов "за демонстрацию того, что оргазм может быть таким же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты".

Премию в области физики вручили за эксперименты с целью узнать, почему пешеходы не врезаются в других пешеходов.

Также премий удостоились новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках; эксперимент по транспортировке носорогов в воздухе верх ногам и исследования химического состава воздуха в кинотеатрах для проверки, как на зрителей влияет насилие, секс, ругань и употребление наркотиков на экране; генетический анализ бактерий с жевательных резинок, найденных на тротуарах в разных странах; а также установление связи между ожирением политиков и уровнем коррупции в стране.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Как ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигналаКак ученые раскрыли тайну знаменитого "WOW!"-сигнала
Полиция 16 лет искала убийцу, которого не существовалоПолиция 16 лет искала убийцу, которого не существовало
SpaceX оснастит космический корабль Crew Dragon для первой гражданской миссии огромным стеклянным куполомSpaceX оснастит космический корабль Crew Dragon для первой гражданской миссии огромным стеклянным куполом
Как далеко от Земли можно улететь на воздушном шареКак далеко от Земли можно улететь на воздушном шаре
SpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком малоSpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком мало
Блок рекламы


Похожие новости
В честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планетуВ честь украинского ученого Ивана Пулюя назвали планету
В ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровьяВ ВОЗ назвали количество рабочих часов в неделю, которое несет угрозу для здоровья
Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от коронавирусаЭксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
В честь премьера Новой Зеландии назвали новый вид кузнечикаВ честь премьера Новой Зеландии назвали новый вид кузнечика
Ученые назвали новые нормы артериального давления для женщинУченые назвали новые нормы артериального давления для женщин
Ученые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавирусаУченые назвали еще одно заболевание, повышающее летальность от коронавируса
Организаторы увеличили размер Нобелевской премииОрганизаторы увеличили размер Нобелевской премии
Именем The Beatles назвали новый вид жуков
Астрономы назвали Оумуамуа водородным айсбергомАстрономы назвали Оумуамуа водородным айсбергом
7 смешных медицинских открытий: герои Шнобелевской премии7 смешных медицинских открытий: герои Шнобелевской премии
Последние новости
Подгружаем последние новости