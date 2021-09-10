В США назвали лауреатов Шнобелевской премии

Победителям вручили по 10 триллионов зимбабвийских долларов.

Организаторы "Шнобелевской премии" (The Ig Nobel Prize) объявили лауреатов 2021 года. Это ежегодная шуточная награда за "достижения, которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься". Кроме самой премии, лауреаты получают 10 триллионов зимбабвийских долларов (эта валюта прекратила свое существование в 2009 году).

Церемония награждения транслировалась онлайн на Youtube, ее второй раз подряд проводили дистанционно из-за коронавирусных ограничений. Список победителей также опубликован на сайте Шнобелевской премии improbable.com.

В этом году премию в области биологии получила шведская ученая Сюзанна Шьотц за анализ спектра звуков, которые издают домашние коты во время общения с людьми. Во время вручения премии ее попросили понявкать.

Трое американских ученых получили "премию мира" за проверку гипотезы о том, что люди начали отращивать бороды для защиты от ударов по лицу.

Премию в области медицины получила группа отоларингологов "за демонстрацию того, что оргазм может быть таким же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты".

Премию в области физики вручили за эксперименты с целью узнать, почему пешеходы не врезаются в других пешеходов.

Также премий удостоились новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках; эксперимент по транспортировке носорогов в воздухе верх ногам и исследования химического состава воздуха в кинотеатрах для проверки, как на зрителей влияет насилие, секс, ругань и употребление наркотиков на экране; генетический анализ бактерий с жевательных резинок, найденных на тротуарах в разных странах; а также установление связи между ожирением политиков и уровнем коррупции в стране.