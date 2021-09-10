Конкуренты Boston Dynamics: в Китае создают робота-пони для маленьких детей

Компания Xpeng Motors представила свое видение технологий будущего. Китайский производитель электромобилей заявил, что планирует выпустить четвероногого робота-пони для детей, который, как он надеется, станет первым «умным» транспортным средством подрастающего поколения.

Xpeng Motors

Новый пони позиционируется как первый «умный» транспорт для детей

Компания, зарегистрированная в Нью-Йорке и Гонконге, заявила, что в планах создание не просто робота, но и специальной «роботизированной экосистемы», основанной стартапе по производству умных электромобилей.

Xpeng Motors

Компания заявила, что робот-пони под названием Little White Dragon оснащен силовыми модулями, управлением движением, интеллектуальной навигацией и интеллектуальными возможностями эмоционального взаимодействия с ребенком.

Хотя Xpeng пока не демонстрировала публике физическую версию робота-пони, компания уже выпустила видео и фотографии игрушки. Габариты продукта пока не раскрываются, но на видео видно, что пони ростом с маленького мальчика.



