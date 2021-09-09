На роSSийском модуле МКС произошло задымление

В "Роскосмосе" уверяют, что экипаж включил фильтр очистки воздуха, и теперь все системы работают штатно.

Ночью 9 сентября в роSSийском модуле "Звезда" на Международной космической станции сработала пожарная сигнализация.

Об этом сообщили роSSийские СМИ со ссылкой на трансляцию NASA

Около 5 часов утра (по московскому времени) космонавт Олег Новицкий передал в подмосковный Центр управления полетами, что экипаж заметил дым и запах сгоревшего пластика. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в роSSийском модуле.

Астронавт Тома Песке также сообщил, что в американский сегмент МКС через вентиляцию поступил запах сгоревшего пластика или электроники.

В "Роскосмосе" заявили, что для устранения возможного задымления экипаж включил агрегатный фильтр очистки воздуха, и сейчас "все системы работают штатно".

"После очистки атмосферы экипаж экспедиции МКС-65 продолжил режим ночного отдыха. По данным Главной оперативной группы управления роSSийским сегментом станции, все системы работают штатно, состав воздуха на борту станции соответствует штатным показателям. Экипаж продолжает штатную подготовку к выходу в открытый космос", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля МКС временно вышла из строя из-за неисправности пристыкованного роSSийского модуля "Наука". Через 3 часа после стыковки двигатели модуля включились, а саму станцию начало хаотично качать. По данным NASA, авария произошла во время того, как диспетчеры в Москве выполняли процедуры "реконфигурации" после стыковки. В "Роскосмосе" это списали на сбой программного обеспечения.

В августе 2019 года роSSийский космический корабль с роботом "Федор" на борту не смог состыковаться с МКС.

В августе 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж установил, что причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля "Союз МС-09". Сначала причиной появления трещины называли попадание метеорита, а также - что обшивку специально просверлили американские астронавты.

Но выяснилось, что причина - в халатности при составлении корпуса. Сотрудник, который допустил небрежность, увидев ошибку, залил трещину клеем. Поэтому микротрещину не выявили во время проверки космического корабля перед запуском, и она не давала о себе знать в первые два месяца орбитального полета.

Как сообщалось, NASA предложило "Роскосмосу" продолжить эксплуатацию МКС до 2030 года.