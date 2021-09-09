SpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком мало

По сообщениям сетевых источников аэрокосмическая компания SpaceX еженедельно выпускает около 5 тыс. терминалов для подключения к спутниковому интернету Starlink. Несмотря на это, SpaceX намерена нарастить объём производства к концу этого года, чтобы удовлетворить огромный спрос. По данным SpaceX, в настоящее время компания имеет около 600 тыс. предварительных заказов на подключение к сети Starlink.

Изображение: SpaceX

Именно такие цифры озвучил финансовый директор SpaceX Брет Джонсен (Bret Johnsen) на конференции Satellite 2021, которая прошла на этой неделе в США . Получается, что при нынешнем уровне поставок терминалов SpaceX, потребуется более двух лет, чтобы подключить к системе Starlink всех, кто уже подал заявки. А ведь в будущем их будет становиться всё больше. Такое длительное ожидание вряд ли обрадует потенциальных клиентов компании, поскольку многие из них в настоящее время не имеют доступа ни к какому скоростному интернету и хотели бы скорее это исправить.

Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы SpaceX намерена нарастить объём производства терминалов Starlink «в несколько раз». Ранее компания говорила, что ограниченное производство терминалов обусловлено глобальным дефицитом чипов, который наблюдается в последние месяцы по всему миру и негативно влияет на разные отрасли. Отметим, что производство терминалов является достаточно дорогостоящим процессом. Согласно имеющимся данным, производство первых экземпляров обходилось SpaceX в $3000 за устройство и лишь со временем компания смогла снизить себестоимость сначала до $1500, а позднее до $1300.



