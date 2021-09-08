Футуристическая бионическая рука поможет людям с инвалидностью чувствовать прикосновения

 Научная фантастика постепенно становится реальностью: ученые разработали бионическую руку, которая может помочь людям с инвалидностью восстановить чувство осязания.

Футуристическая бионическая рука поможет людям с инвалидностью чувствовать прикосновения

Cleveland Clinic

Ученые создали роботизированную руку, позволяющую людям с инвалидностью восстановить чувство осязания

Когда конечность ампутируется, аксоны сенсорных и моторных нейронов человека отсекаются. Однако их верхние части остаются, а нервы не «отключаются» от мозга. Поэтому некоторые люди с инвалидностью чувствуют фантомную боль.

Новая бионическая рука соединяется с этими нервами и посылает сигналы к мозгу с помощью крошечных вибрирующих роботов. Это работает в обе стороны: система позволяет «силой мысли» управлять роботизированной рукой и одновременно получать от этой руки сенсорные сигналы во время прикосновения к предметам.

Как отмечает CNET, новая бионическая конечность – это еще и первый протез, воспроизводящий механику естественных рук с достаточной точностью, чтобы восстановить бессознательные рефлексы у людей с ампутированными конечностями. Как объясняет издание, когда люди берут в руки хрупкие предметы (например, чашку кофе), то сжимают ее с достаточной силой, чтобы не уронить и не раздавить. Они также отпускают эти предметы в идеальное время. Все это происходит автоматически.

Однако традиционные протезы воссоздают такие плавные движения только в ручном режиме – когда человек с инвалидностью пристально следит за каждым движением.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, ученые протестировали работу бионической руки на двух добровольцах. Оба участника выполняли основные повседневные задачи: брали и использовали чашки, бутылки и шариковые ручки. Один из участников даже смог воспользоваться смартфоном. Как отмечают исследователи, люди делали это интуитивно, как до потери конечности.

Футуристическая бионическая рука поможет людям с инвалидностью чувствовать прикосновения

Cleveland Clinic

«Мы создали систему, фактически взяв за основу готовый протез. Затем мы добавляем высокоуровневые вычисления, сенсорные ощущения и движения. Когда вы смотрите на конечность, она действительно похожа на любую другую. Вы не можете сказать, что на самом деле внутри этого работает сложная компьютеризированная система связи и обратной связи», – пишут исследователи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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