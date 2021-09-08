Футуристическая бионическая рука поможет людям с инвалидностью чувствовать прикосновения

Научная фантастика постепенно становится реальностью: ученые разработали бионическую руку, которая может помочь людям с инвалидностью восстановить чувство осязания.

Cleveland Clinic

Ученые создали роботизированную руку, позволяющую людям с инвалидностью восстановить чувство осязания

Когда конечность ампутируется, аксоны сенсорных и моторных нейронов человека отсекаются. Однако их верхние части остаются, а нервы не «отключаются» от мозга. Поэтому некоторые люди с инвалидностью чувствуют фантомную боль.

Новая бионическая рука соединяется с этими нервами и посылает сигналы к мозгу с помощью крошечных вибрирующих роботов. Это работает в обе стороны: система позволяет «силой мысли» управлять роботизированной рукой и одновременно получать от этой руки сенсорные сигналы во время прикосновения к предметам.

Как отмечает CNET, новая бионическая конечность – это еще и первый протез, воспроизводящий механику естественных рук с достаточной точностью, чтобы восстановить бессознательные рефлексы у людей с ампутированными конечностями. Как объясняет издание, когда люди берут в руки хрупкие предметы (например, чашку кофе), то сжимают ее с достаточной силой, чтобы не уронить и не раздавить. Они также отпускают эти предметы в идеальное время. Все это происходит автоматически.

Однако традиционные протезы воссоздают такие плавные движения только в ручном режиме – когда человек с инвалидностью пристально следит за каждым движением.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, ученые протестировали работу бионической руки на двух добровольцах. Оба участника выполняли основные повседневные задачи: брали и использовали чашки, бутылки и шариковые ручки. Один из участников даже смог воспользоваться смартфоном. Как отмечают исследователи, люди делали это интуитивно, как до потери конечности.

Cleveland Clinic

«Мы создали систему, фактически взяв за основу готовый протез. Затем мы добавляем высокоуровневые вычисления, сенсорные ощущения и движения. Когда вы смотрите на конечность, она действительно похожа на любую другую. Вы не можете сказать, что на самом деле внутри этого работает сложная компьютеризированная система связи и обратной связи», – пишут исследователи.



