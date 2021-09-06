Firefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты Alpha

Американо-украинская компания Firefly опубликовала новое видео взлёта и последующего взрыва ракеты-носителя Alpha в небе над базой ВВС США Ванденберг. По словам представителей разработчика, хотя пуск не завершился выходом на орбиту, он стал важным этапом для команды компании.

Firefly опубликовала подробное видео запуска и уничтожения ракеты Alpha

theverge.com

В Firefly считают, что компания доказала свою состоятельность в качестве бизнеса, «способного строить и запускать ракеты». Известно, что двухступенчатый корабль-носитель оторвался от стартовой площадки в четверг с грузом частных спутников на борту. Это была первая в истории компании космическая миссия.

Спустя две минуты после взлёта ракета начала демонстрировать признаки «нештатного» поведения. По данным Firefly, она успешно оторвалась от стартовой площадки, но через 15 секунд полёта отказал второй двигатель. Тем не менее всего ракета находилась в воздухе 145 секунд, в течение которых полётной команде удавалось сохранять контроль, но выполнение миссии было поставлено под угрозу.

Как сообщили представители Firefly, отказ можно было компенсировать на дозвуковых скоростях, но по мере роста скорости сохранять эффективное управление вектором тяги стало невозможно и руководство полётами уничтожило Alpha с помощью дистанционного взрыва.

Пока проводится предварительное расследование причин отказа двигателя. В компании обещают приступить к запуску версии Alpha Flight 2 «так скоро, как это возможно».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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