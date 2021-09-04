Dyson, возможно, готовит роботов-уборщиков, способных перемещаться по лестнице и открывать ящики

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что компания Dyson разрабатывает роботов-уборщиков, способных перемещаться по лестнице и открывать ящики. Об этом также свидетельствуют недавно зарегистрированные патенты.

Источник: ipo.gov.uk

Робототехническое подразделение Dyson, ответственное за выпущенный ранее робот-пылесос Dyson 360 Eye, сейчас занимается созданием автономной машины нового поколения, способной взаимодействовать с различными предметами в доме. Об этом на условиях анонимности сообщил источник агентства Bloomberg.

На прошлой неделе в Великобритании было зарегистрировано несколько патентов, в которых описываются роботы-уборщики. Один из них имеет возможность подниматься по лестницам и производить уборку на ступенях. В другом говорится о манипуляторах, способных держать чашки и одновременно открывать ящики на мебели.

Источник: ipo.gov.uk

Производитель бытовой техники зачастую работает над проектами, результаты которых не превращаются в продукты, готовые к выходу на рынок. Среди недавно зарегистрированных патентов числятся проект зубной щётки, встроенного в наушники очистителя воздуха, а также прибора, предназначенного для ухода за кожей.

Dyson пока отказалась подтвердить или опровергнуть работу над данными проектами. «Мы регистрируем много патентов. Однако никогда не даём комментариев относительно технологий, которые будут или не будут представлены в будущем», — заявил представитель компании.



