Полиция 16 лет искала убийцу, которого не существовало

В 1993 году в собственном доме была жестоко убита 62-летняя женщина — задушена проволокой для цветов. Единственная найденная улика — ДНК на чашке. Дело закрыли, так как совпадений в ДНК не обнаружили. Тем не менее, стало известно, что эта ДНК принадлежит женщине.

Полиция 16 лет искала убийцу, которого не существовало

Спустя 8 лет ситуация повторилась — 61-летний мужчина был найден мёртвым на кухне. Снова никаких улик, кроме той же самой ДНК, теперь на кухонном ящике. Через 5 месяцев — на шприце с героином. Через пару недель — на остатках печенья в ограбленном трейлере.

Преступник пустился во все тяжкие — следы находили на игрушечном пистолете после ограбления торговцев драгоценностями, в угнанной машине и даже на пулях, которыми мужчина застрелил собственного брата. Наиболее странный оборот дело приняло в 2007 году, когда ДНК убийцы было найдено в полицейской машине. В неё на заднее сиденье сели незнакомцы и выстрелили обоим офицерам в спину.

Фантомный след был обнаружен на местах 40 преступлений во Франции, Германии и Австрии. Всё стало ясно, когда полицейские обнаружили сгоревшее тело мужчины-беженца. Его ДНК тоже совпало с «фантомной», чего быть не могло.

ДНК всё это время была на ватных палочках для сбора образцов и принадлежала австрийской женщине, работавшей на фабрике, производившей эти самые палочки. Конечно, это забавная история — но всё это время под маской призрака скрывались разные преступники


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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