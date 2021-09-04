SpaceX оснастит космический корабль Crew Dragon для первой гражданской миссии огромным стеклянным куполом

Четверо астронавтов, которые готовятся к полёту в рамках первой полностью гражданской миссии SpaceX в этом месяце, смогут насладиться потрясающим видом, когда выйдут на орбиту. Команда миссии Inspiration4, которая будет запущена 15 сентября, отправится в космос на корабле Crew Dragon с огромным стеклянным куполом вместо стыковочного модуля.

space.com

Купол SpaceX для космического корабля Crew Dragon был впервые представлен в марте, когда был объявлен состав экипажа мисси Inspiration4. Тогда глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рекламировал панорамный обзор космоса из купола как что-то действительно фантастическое. У Crew Dragon есть и другие окна, через которые члены экипажа смогут любоваться видами космоса, но они гораздо меньше по размеру и расположены по бокам корабля. Купол заменит стыковочный порт в носовой части космического корабля, в котором нет необходимости, ведь Crew Dragon миссии Inspiration4 не будет стыковаться с МКС.

space.com

Inspiration4 — это полностью гражданский полёт, финансируемый бизнесменом-миллиардером Джаредом Исаакманом (Jared Isaacman), который руководит миссией. В состав экипажа войдут геофизик Сиан Проктор (Sian Proctor), помощник врача Хейли Арсено (Hayley Arcenaux) и инженер по обработке данных Крис Семборски (Chris Semborski).



