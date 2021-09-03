Украинско-американская ракета Firefly Aerospace взорвалась после старта

Из-за чего именно взорвалась ракета пока неизвестно.
В трансляции Firefly Aerospace было видно, как ракета взорвалась в небе.
Напомним, украинско-американская компания Firefly Aerospace работала над ракетой с 2004 года. Это двухступенчатая ракета сверхлегкого класса, предназначена для коммерческих запусков малых спутников.
В 2017 году компанию Firefly Aerospace, которая переживала финансовые трудности, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель ассоциации "Ноосфера" и EOS Data Analytics.
С тех пор работу над "Альфой" возобновили. Компания планирует с 2021 года запускать две такие ракеты в месяц. В планах также разработка тяжелой ракеты "Бета", которая, вероятно, будет состоять из трех скомпонованных вместе ракет "Альфа".
Ракета-носитель "Альфа" будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 кг полезного груза. Первый запуск был запланирован на декабрь 2019 года с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния (США).