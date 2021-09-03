Украинско-американская ракета Firefly Aerospace взорвалась после старта

Ракету-носитель Alpha запустили с базы космических сил США в Калифорнии.

Компания Firefly Aerospace, основанная украинским бизнесменом Максимом Поляковым, впервые запустила ракету-носитель Alpha в космос. Однако, уже на второй минуте после запуска она взорвалась в небе.

Об этом сообщили в компании.

Ракету-носитель Alpha запустили с базы космических сил США в Калифорнии в пятницу, 3 сентября. Однако через две минуты после запуска, на первом этапе подъема она взорвалась.

Watch the live stream of our first launch with @Erdayastronaut starting at T-60 minutes, the launch window starts at 6pm PDT on September 2. https://t.co/avo4lnPUuN #Firefly pic.twitter.com/vMre2NV7kG — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) September 2, 2021

Из-за чего именно взорвалась ракета пока неизвестно.

В трансляции Firefly Aerospace было видно, как ракета взорвалась в небе.

Напомним, украинско-американская компания Firefly Aerospace работала над ракетой с 2004 года. Это двухступенчатая ракета сверхлегкого класса, предназначена для коммерческих запусков малых спутников.

В 2017 году компанию Firefly Aerospace, которая переживала финансовые трудности, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель ассоциации "Ноосфера" и EOS Data Analytics.

С тех пор работу над "Альфой" возобновили. Компания планирует с 2021 года запускать две такие ракеты в месяц. В планах также разработка тяжелой ракеты "Бета", которая, вероятно, будет состоять из трех скомпонованных вместе ракет "Альфа".

Ракета-носитель "Альфа" будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1000 кг полезного груза. Первый запуск был запланирован на декабрь 2019 года с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния (США).