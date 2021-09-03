США запретили полёты космических кораблей Virgin Galactic

Федеральное управление гражданской авиации США в четверг запретило Virgin Galactic запускать космический корабль SpaceShipTwo до тех пор, пока ведомство не получит результаты расследования происшествия, имевшего место во время июльского полёта или не решит, что угрозы общественной безопасности нет. Напомним, что поводом для расследования стало отклонение SpaceShipTwo от курса во время космического полёта Ричарда Бренсона (Richard Branson) 11 июля.

Reuters

Virgin Galactic признаёт, что космический корабль временно отклонился от заданной траектории, однако заявляет, что SpaceShipTwo не вылетал за границы безопасного воздушного пространства. Кроме того, по словам компании, корабль сбился с курса всего на 1 минуту и 41 секунду.

Reuters

На фоне новостей о запрете полётов SpaceShipTwo, акции Virgin Galactic сегодня упали на 7,02 % до $24,85 за штуку на Нью-Йоркской фондовой бирже. В первой половине торгов, до появления новостей о запрете полётов, акции компании подорожали на 7 % до $28,77, когда было объявлено, что Virgin Galactic отправит лётчиков ВВС Италии в космос с исследовательской миссией в ближайшие два месяца. Теперь, вероятно, этим планам сбыться не суждено.



