10 украинских вузов вошли в перечень лучших университетов мира от журнала Times Higher Education

Перечень содержит 1600 университетов из 99 стран.

10 украинских вузов вошли в перечень лучших университетов мира от журнала Times Higher Education
Фото: facebook/Український католицький університет UCuniversity

10 высших учебных заведений Украины попали в рейтинг лучших университетов мира от журнала Times Higher Education.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Украинские университеты расположились на следующих позициях:

  1. Сумской государственный университет - 501-600 место;

  2. Национальный университет «Львовская политехника» - 601-800 место;

  3. Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 1001-1200 место;

  4. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 1201+ место;

  5. Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1201+ место;

  6. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» - 1201+ место;

  7. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» - 1201+ место;

  8. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 1201+ место;

  9. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина - 1201+ место;

  10. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 1201+ место.

Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 включает в себя более 1600 университетов из 99 стран и территорий. Рейтинг основывается на 13 тщательно выверенных показателях эффективности, которые измеряют результаты деятельности учреждения в четырех сферах: преподавание, исследования, передача знаний и международные перспективы.

Напомним, в марте четыре высшие учебные заведения из Украины попали в рейтинги по специальностям лучших университетов мира в 2021 году по версии глобального аналитического агентства в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds.

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