Новый вариант коронавируса C.1.2, выявленный в Южной Африке, мутирует в два раза быстрее остальных

 Национальный институт инфекционных заболеваний в Южной Африке сообщил об обнаружении нового варианта SARS-CoV-2. Этот вариант, известный в настоящее время как C.1.2, первоначально был обнаружен в Южной Африке, но уже распространился на Китай, Англию и Новую Зеландию.

Новый вариант коронавируса C.1.2, выявленный в Южной Африке, мутирует в два раза быстрее остальных

Изображение Daniel Roberts с сайта Pixabay

Вариант C.1.2 пока не вызывает серьезных опасений. Однако скорость его мутации в конечном итоге может сделать вакцины неэффективными в борьбе с ним

В настоящее время нет серьезных опасений по поводу варианта C.1.2, но есть причины, по которым ученые продолжают пристально за ним следить. Он имеет несколько общих мутаций с вариантами Beta и Delta, а также новые мутации. Мутирует он почти в два раза быстрее, чем другие глобальные варианты. С каждой мутацией появляются опасения, что он может сделать вакцины неэффективными в борьбе с ним.

Впервые этот вариант был выявлен в мае 2021 года в Южной Африке, и с тех пор он был обнаружен в семи других странах мира, включая Англию, Китай, Демократическую Республику Конго, Маврикий, Новую Зеландию, Португалию и Швейцарию. Тем не менее, его частота остается относительно низкой, и до сих пор он был обнаружен менее чем в 3 процентах секвенированных геномов.

«В настоящее время, похоже, что C.1.2 не увеличивается в обращении, однако нужно больше секвенирования, которое будет проводиться и распространяться во всем мире. Delta кажется доминирующей среди доступных последовательностей», – написала в Твиттере доктор Мария Д. Ван Керкхове, научный руководитель технического отдела ВОЗ по COVID-19.

«Мониторинг и оценка вариантов продолжается, они важны для понимания эволюции этого вируса в борьбе с COVID-19 и адаптации стратегий по мере необходимости. [ВОЗ] благодарит исследователей за то, что они поделились своими выводами с ВОЗ и мировым научным сообществом», – добавила ученая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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