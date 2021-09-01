Часть неизвестного космического тела: загадка метеорита Almahata Sitta

Осколок метеорита Almahata Sitta (AhS), упавший на Землю 13 лет назад, мог быть частью неизвестного астероида размером примерно с Цереру. К такому выводу в 2020 году пришли ученые из Юго-Западного исследовательского института, США .

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На нашу планету ежегодно попадает тысячи космических осколков, а это значит, что каждый год есть тысячи шансов узнать что-то новое о нашей планетной системе

AhS был найден в Судане в 2008 году. Ученые рассказывают, что это лишь одна из 600 частей астероида, который 13 лет назад вошел в атмосферу Земли и взорвался. С помощью инфракрасного микроскопа авторы недавнего исследования обнаружили гидратированные минералы в составе AhS. Это говорит о том, что на родительском объекте, на протяжении длительного времени присутствовала вода.

Это очень важно, так как именно минералы могут рассказать ученым о метаморфизме, происходящем на родительском объекте метеорита. Они «регистрируют» геологическую активность, раскрывая историю формирования космического тела. «Спектральный анализ выявил ряд гидратированных минералов, в частности амфибол, которые указывают на длительный период изменения воды на родительском астероиде диаметром не менее 643 и до 1770 километров», — отмечают авторы исследования. Ученые сравнивают размеры родительского тела AhS с Церерой, карликовой планетой в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

В своей работе исследователи также отмечают, что амфиболы крайне редко встречаются в составе углистых хондритов - метеоритов, которые в основном и попадают на Землю. Ранее амфиболы были идентифицированы только в метеорите Альенде. «AhS — это уникальный источник информации о материалах формировавших Солнечную систему», — резюмируют авторы.



