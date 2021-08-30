Spacebit анонсировала первую украинскую миссию на Луну уже в следующем году

На месяц будет доставлено технику для проведения научных исследований.

Британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну. В рамках миссии на поверхность спутника будет доставлено технику для проведения научных исследований.

Об этом во время пресс-конференции на тему «Spacebit осуществит первую украинскую миссию на Луну» рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк, передает Укринформ.

"Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну", - сказал он.

По его словам, в рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около 1,5 миллиона долларов, на спутник будет доставлено технику для проведения научных исследований на поверхности Луны.

В частности речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро "Южное", Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЕра.

Как считает Танасюк, такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика к этому удавалась лишь трем государствам - США , Китаю и РоSSии.

Кроме того, это возродит роль Украины как космического государства на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором.

Spacebit - это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для месячных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают искусственный интеллект и передовую микробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.