SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС

SpaceX успешно провела запуск космического корабля Dragon к МКС. Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с площадки 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в 3:14 по времени Восточного побережья. Масса груза на борту Dragon составляет 2200 кг — это продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.

SpaceX Dragon успешно стартовал к МКС

Источник: space.com

Менее чем через 8 минут после запуска первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, произведя мягкую посадку на плавучую платформу «A Shortfall of Gravitas» в Атлантическом океане. Прибытие корабля Dragon и стыковка с модулем МКС Harmony ожидаются 30 августа около 11:00 по времени Восточного побережья. На МКС в настоящий момент уже есть один аппарат SpaceX — Crew Dragon «Endeavour», запущенный 23 апреля с четырьмя астронавтами на борту. Напомним: Crew Dragon должен был отправиться ещё вчера, однако запуску помешали погодные условия.

Среди материалов и оборудования для научных исследований находится роботизированный манипулятор, которому предстоят испытания. Для демонстрации технических возможностей он будет переключать триггеры и нажимать кнопки, чтобы показать, что способен справиться с повседневными задачами, которые выполняют астронавты. В рамках ещё одного эксперимента (NICE — Nanofluidic Implant Communication Experiment) будет исследована работа имплантируемого медицинского модуля, который впрыскивает медикаменты через определённые промежутки времени. В перспективе подобные устройства существенно упростят жизнь людям, страдающим хроническими заболеваниями, такими как ревматоидный артрит.

Эксперимент под названием MISSE-15 предполагает исследование воздействия космического пространства на различные материалы — бетон, солнечные панели и другие объекты будут помещаться в открытый космос. Это, в частности, позволит понять, можно ли их использовать при создании новых космических аппаратов.

И, наконец, как уточнил Джоэл Монтальбано (Joel Montalbano), менеджер проекта МКС в NASA, Dragon доставит на станцию продукты для её сотрудников: лимоны, лук, авокадо, томаты черри и мороженое. Общая масса груза, как было сказано, составляет 2200 кг.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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