До конца года в США начнут строить гравитационный аккумулятор

На этой неделе компания Energy Vault привлекла $100 млн инвестиций на запуск строительства первых гравитационных накопителей энергии. Среди инвесторов компании SoftBank и Aramco, что подчёркивает ценность проекта. Первую установку до конца года начнут строить в США, а со следующего года — в Европе, на Ближнем Востоке и в Австралии.

До конца года в США начнут строить гравитационный аккумулятор

Источник изображения: Energy Vault

Установка EVx представляет собой автоматический башенный кран с шестью стрелами. Энергия запасается в процессе поднятия на высоту 35-тонных блоков, сделанных на месте из любого мусора. Днём и в ветреную погоду избыток возобновляемой солнечной или ветряной энергии пускается на электромоторы крана, которые поднимают блоки на высоту. Спуск блоков на землю под действием гравитации запускает обратный процесс — выработку электроэнергии в электрогенераторах.

Утверждается, что КПД установки достигает 85 %. В подготовленном проекте установка наиболее эффективна для отдачи максимальной мощности в течение 2–4 часов. Эксплуатационный ресурс EVx превышает 35 лет, а обслуживание кранами нескольких площадок позволяет масштабировать запасаемую ёмкость до нескольких гигаватт-часов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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