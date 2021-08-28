Учёные вырастили «графен» из бора, что открывает новые горизонты для электроники и аккумуляторов

Теоретики давно предсказали существование плёночных форм бора атомарной толщины — борофенов. Но на практике вырастить однослойный борофен оказалось на порядки сложнее, чем получить графен. Мечты создать многослойный борофен с возможностью межслойного накопления энергии и вовсе казались фантастикой.

Однако учёные смогли получить условия выращивания двухслойного борофена, хотя это произошло совершенно случайно. В опубликованной на днях в издании Nature Materials статье группа учёных из американского Северо-Западного университета сообщила о выращивании образцов двухслойного борофена. Секрет крылся в выборе правильной подложки для процесса.

Учёные вырастили «графен» из бора, что открывает новые горизонты для электроники и аккумуляторов

Два слоя борофена, соединённые межслойными связями (атомы связи показаны пурпурным цветом). Источник изображения: Northwestern

Для производства графена можно использовать простейшие способы, включая атомарно тонкое отслоение с помощью плёнки с липким слоем. Борофен таким образом отделить нельзя. Его структура более прочная и атомарно тонкий слой можно лишь вырастить на специальной подложке. Более того, все попытки вырастить двухслойный борофен заканчивались провалом — вместо второго слоя образовывались объёмные скопления бора в виде монокристаллической структуры.

В одном из своих экспериментов с подложками для выращивания борофена учёные из Северо-Западного университета использовали серебро, которое подвергли нагреву до определённой температуры. Получившаяся подложка выглядела как каскад террас с относительно большой площадью каждая. В ходе опыта выяснилось, что на такой подложке борофен сформировался в виде двух аккуратных слоёв. Этого никто не ожидал, но все были приятно удивлены — нашлось то, о чём давно мечтали.

Двухслойный борофен в теории лучше подходит для аккумуляторов будущего, чем графен. Он более прочный, гибкий и лёгкий. Расстояние между двумя слоями борофена хорошо подходит для удержания ионов и накопления энергии. Этот материал обещает упростить структуру батарей и снизить их вес. Учёные рассчитывают, что смогут изучить открывшиеся возможности для получения борофена в объёмах, которые позволят выявить его свойства и, в итоге, приблизить возможность практического применения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Астрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналовАстрономы обнаружили тысячи ранее неизвестных источников радиосигналов
SpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислородаSpaceX предупредила о возможных задержках запусков из-за дефицита жидкого кислорода
Создан универсальный имплант барабанной перепонки, полностью восстанавливающий слухСоздан универсальный имплант барабанной перепонки, полностью восстанавливающий слух
Создан суперконденсатор размером с пылинку, который выдаёт напряжение как у пальчиковой батарейкиСоздан суперконденсатор размером с пылинку, который выдаёт напряжение как у пальчиковой батарейки
NASA подвело итоги конкурса Break the Ice Lunar ChallengeNASA подвело итоги конкурса Break the Ice Lunar Challenge
Блок рекламы


Похожие новости
Корейские учёные предложили встраивать тепловизоры в телефоныКорейские учёные предложили встраивать тепловизоры в телефоны
Учёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероидаУчёные впервые с Земли составили температурную карту далёкого астероида
Учёные из США и Кореи предложили решение для преобразования отработанного тепла в электричествоУчёные из США и Кореи предложили решение для преобразования отработанного тепла в электричество
Учёные отчитались о поисках материала для выработки электричества из комнатного светаУчёные отчитались о поисках материала для выработки электричества из комнатного света
Учёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетахУчёные смогли впервые наблюдать за облаками в ночном небе Венеры — это поможет изучать погоду на других планетах
Учёные из Швейцарии приблизились к тому, чтобы квантовые явления можно было увидеть и даже «пощупать»Учёные из Швейцарии приблизились к тому, чтобы квантовые явления можно было увидеть и даже «пощупать»
Учёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от телаУчёные создали ткань для эпохи глобального потепления — она не только отражает ИК- и УФ-лучи, но и отводит тепло от тела
Метан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёныеМетан на одном из спутников Сатурна может указывать на присутствие жизни, считают учёные
В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроникиВ Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
Учёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антеннУчёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антенн
Последние новости
Подгружаем последние новости