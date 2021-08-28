Ученые описали птерозавра, чьи останки были изъяты полицией во время рейда на контрабандистов

Полиция Бразилии изъяла у контрабандистов окаменелость, которая оказалась отлично сохранившимися останками птерозавра — летающей рептилии, которая обитала на Земле более 100 миллионов лет назад.

Victor Beccari

Ученым повезло, что среди тысяч окаменелостей, готовых к отправке за границу, нашлись удивительно хорошо сохранившиеся останки птерозавра

Ископаемое принадлежит Tupandactylus navigans, разновидности птерозавров из раннего мелового периода, начала конца эпохи динозавров. T. navigans, впервые обнаруженного в 2003 году, легко опознать по большим гребням, состоящим из мягких тканей. У «спасенного» динозавра отчетливо виден не только основной красивый гребень в форме паруса, прорастающий из головы, но даже малый гребень, спускающийся с кончика его челюсти на манер заостренного подбородка. Поскольку все известные до этого окаменелости были фрагментарными, новые образцы коренным образом меняют представления палеонтологов о том, как могло бы выглядеть существо целиком.

Окаменелость была обнаружена в ходе полицейского рейда в гавани Сан-Паулу Сантос. Это был один из трех знаменитых рейдов 2013 года, в ходе которых было обнаружено 3000 ископаемых образцов, которые контрабандисты собирались вывезти из страны. К сожалению, незаконный вывоз окаменелостей из Бразилии – довольно распространенная практика.

Все окаменелости были конфискованы бразильской полицией и в конечном итоге переданы двум бразильским музеям. Их разбор и изучение заняли годы, так что лишь недавно группа бразильских исследователей опубликовала анализ замечательно сохранившихся останков T. navigans. Окаменелость была распилена на шесть частей, но это не помешало ученым получить уникальный взгляд на морфологию птерозавра раннего мелового периода. Результаты их работы опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые сделали несколько любопытных выводов. Основываясь на морфологии динозавра, чей головной гребень казался слишком большим, чтобы позволить перелеты на большие расстояния, они предположили, что существо скорее всего вело преимущественно локальный образ жизни. Этот птерозавр окаменел в пластах известняка на северо-востоке Бразилии , называемых формацией Крато и известных благодаря множеству хорошо сохранившихся окаменелостей древних животных. Судя по другим окаменелостям, найденным в этой области, птерозавр мог обитать в районе соленого озера и там же добывать себе пропитание.



