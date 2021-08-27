Открыт астероид, вращающийся вокруг Солнца на аномально короткой орбите

 Несмотря на то, что это всего лишь фрагмент породы, странное космическое тело привлекло внимание ученых своей нестандартной близостью к Солнцу — они не знают, как он там оказался.

Открыт астероид, вращающийся вокруг Солнца на аномально короткой орбите

Katherine Cain/Carnegie Institution for Science

Недавно открытый астероид может похвастаться предельной близостью к Солнцу – ближе него только Меркурий

Этот странный кусок космической породы называется 2021 PH27, и ему требуется всего 113 дней, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца по нестабильной эллиптической орбите, пересекающей орбитальные пути Венеры и Меркурия.

Во время перигелия (то есть когда он достигает максимальной близости к звезде), астероид раскаляется до 480 градусов по Цельсию. За такую роскошь ему рано или поздно придется заплатить: в течение ближайшего миллиона лет он либо слетит с текущей траектории, либо будет уничтожен при столкновении с одной из двух планет нашей системы – или просто будет поглощен Солнцем.

Открыт астероид, вращающийся вокруг Солнца на аномально короткой орбите

Орбита астероида в сравнении с орбитами других планет Солнечной системы Katherine Cain/Carnegie Institution for Science

Хотя его продолжительность жизни — по крайней мере, на его текущей орбите — коротка, PH27 2021 года и другие внутренние объекты Солнечной системы могут раскрыть информацию об эволюции знакомых нам с детства планет.

«Скорее всего, PH27 2021 года был вытеснен из Главного пояса астероидов между Юпитером и Марсом, и гравитация внутренних планет сформировала его орбиту в нынешнюю конфигурацию», — объясняет астроном Скотт Шеппард из Научного института Карнеги.

«Хотя, исходя из большого угла наклона (в 32 градуса), вполне возможно, что PH27 — это потухшая комета из внешних районов Солнечной системы, которая отважилась слишком близко подойти к одной из планет, в результате чего и была выброшена во внутреннюю часть системы», — добавил он.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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