SpaceX Dragon отправится к МКС 28 августа

Космическое агентство NASA объявило дату и время следующей отправки груза на МКС. При благоприятных погодных условиях и отсутствии непредвиденных осложнений грузовой корабль SpaceX Dragon стартует в 3:37 по времени Восточного побережья 28 августа.

SpaceX Dragon отправится к МКС 28 августа

Источник: slashgear.com

Запуск будет произведён с площадки 39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Примерно через 12 минут после старта Dragon отсоединится от второй ступени ракеты Falcon 9 и направится к МКС. Прибытие корабля на станцию запланировано на 29 августа. Dragon в автономном режиме пристыкуется к модулю Harmony, мониторинг операций будут производить бортинженеры 65 экспедиции Шейн Кимбро (Shane Kimbrough) и Меган МакАртур (Megan McArthur).

Корабль доставит различные грузы и материалы, в том числе оборудование для научных экспериментов. На МКС также будет доставлен роботизированный манипулятор, который впоследствии сможет использоваться на Земле при ликвидации последствий стихийных бедствий. По просьбе организации девочек-скаутов будет проведён ряд экспериментов, касающихся изучения растений, муравьёв и креветок в условиях микрогравитации.

Ожидается, что Dragon пробудет на МКС около месяца, после чего он вернётся на Землю с результатами экспериментов и прочим грузом, осуществив посадку у берегов Флориды. Проследить за запуском в прямом эфире можно будет на платформе NASA TV, начало трансляции запланировано на 3:15 по местному времени  28 августа.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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