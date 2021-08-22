NASA подвело итоги конкурса Break the Ice Lunar Challenge

В рамках подготовки к лунной программе Artemis американское космическое агентство NASA учредило конкурс Break the Ice Lunar Challenge, участники которого предлагали технические решения задачи забора лунного грунта — реголита. Победителями стали 13 команд разработчиков, между которыми был разделён призовой фонд в $500 тыс.

NASA подвело итоги конкурса Break the Ice Lunar Challenge

Источник: scitechdaily.com

Конкурс Break the Ice Lunar Challenge был запущен NASA в ноябре 2020 года. Космическому агентству потребовались новые идеи по забору лунного грунта и добыче льда, который, как было доказано ещё полвека назад, присутствует на спутнике нашей планеты. Самые крупные его залежи находятся на полюсах, в наиболее холодных и тёмных кратерах. Лунный лёд (и, соответственно, вода) может оказаться ценным ресурсом для астронавтов в ходе длительных лунных миссий.

Первое место в конкурсе заняли инженеры компании Redwire Space, получившие $125 тыс. за проект, предусматривающий использование двух аппаратов. Lunar Regolith Excavator (L-Rex) производит добычу содержащего лёд реголита, а универсальный транспортный аппарат Lunar Transporter (L-Tran) отвечает за развёртывание экскаватора и доставку ресурсов.

Команда Колорадской горной школы в Голдене заняла второе место и получила $75 тыс. за проект Lunar Ice Digging System (LIDS). Проект предусматривает совместную работу трёх аппаратов: экскаватора, транспортировщика реголита и транспортировщика воды. С ними поставляется навигационно-коммуникационная система. Транспортировщики оснащаются роботизированными манипуляторами, которые отвечают за сборку, обслуживание и ремонт аппаратов. Управление машинами осуществляется с лунной базы.

Третье место в конкурсе и приз в $50 тыс. достались компании Austere Engineering за проект Grading and Rotating for Water Located in Excavated Regolith (GROWLER). Общая масса системы составляет 12 тонн. На первом этапе производится разведка грунта, залежей льда, составляется план добычи. Далее GROWLER извлекает грунт с содержанием льда при помощи конструкции, напоминающей почвенную фрезу.

Кроме того, NASA отметило ещё 10 проектов, авторы каждого из которых получили $25 тыс.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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