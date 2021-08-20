Космический корабль Boeing Starliner сняли с ракеты и готовят к сложной диагностике

Третьего августа во время обратного отсчёта перед запуском ракеты-носителя Atlas V с космическим кораблём CST-100 Starliner система диагностики сообщила о сбое в работе клапана двигательной установки корабля. Аномалия признана настолько серьёзной, что запуск был отложен. Более того, последовала разборка полностью заправленной ракеты и корабля с полным демонтажом последнего для детальной диагностики на заводе.

Космический корабль Boeing Starliner сняли с ракеты и готовят к сложной диагностике

CST-100 Starliner вернули в центр диагностики. Источник изображения: NASA

Проблема с диагностикой засбоившего клапана в том, что добраться до него в составе собранного корабля оказалось очень непросто. Обратная разборка таких систем не предусмотрена и в процессе демонтажа что-то или довольно многое придётся ломать, а это не добавит кораблю надёжности при повторной попытке запуска. Тем не менее, в Boeing сейчас решают, как обеспечить доступ к аварийному узлу для выявления причины «аномального» поведения клапана.

Но даже без учёта момента сбоя процессы слива топлива и вспомогательных реактивов, демонтажа кабелей и трубопроводов, а также разборки всех механических соединений не добавляет кораблю и ракете Atlas V надёжности. Крайне неудачное начало карьеры «Старлайнера».

По слухам, повторный запуск повторной миссии Orbital Flight Test-2, а первая (OFT-1), как вы можете помнить, полтора года назад была признана неуспешной, может состояться не раньше середины октября. Но пока инженеры Boeing не представляют даже, как начать процесс диагностики. Это заставляет усомниться в определении сроков новой миссии. Собственно, официально повторной даты испытания Starliner не даёт ни Boeing, ни NASA.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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