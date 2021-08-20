Маск анонсировал создание робота-гуманоида, который будет выполнять опасную или монотонную работу

Прототип андроида может появиться уже в 2022 году.

Глава американской компании Tesla Илон Маск анонсировал создание робота-гуманоида Tesla Bot.

Об этом он рассказал на организованном Tesla "Дне искусственного интеллекта" в четверг, 19 августа, передает Deutsche Welle.

Прототип андроида может появиться уже в 2022 году. По словам Маска, Tesla Bot будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo. Робот сможет выполнять опасные или однообразные и скучные задачи и "окажет сильное влияние на экономику". Маск также пояснил, что в будущем "люди смогут выбирать - заниматься им физическим трудом или нет".

"С процессором, который в компании назвали "полностью автономным компьютером", или FSDC (Full Self-Driving Computer), Dojo и нейронными сетями, которые распознают мир и понимают, как ориентироваться в нем, есть смысл придать этому роботу форму гуманоида", - добавил бизнесмен.

Высота робота будет около 173 см, вес - 57 кг. Вместо лица у него будет экран, на котором будет отображаться полезная информация. Передвигаться андроид сможет со скоростью 8 км/ч, а его зрение обеспечат камеры для самоуправляющихся автомобилей Tesla.

Напомним, в марте американская компания Boston Dynamics Inc. представила нового робота, получившего название Stretch. Мобильный робот предназначен для решения ряда задач, где требуется быстрое перемещение коробок - от разгрузки до выкладки заказов.

Сейчас Boston Dynamics ищет клиентов для испытания роботов и планирует начать их продажу уже в 2022 году.

Компания также выпускает роботов-собак Spot и разрабатывает человекоподобного робота Atlas.