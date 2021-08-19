Как инженеры США построили сверхдешевую ракету на базе двигателя для учебных моделей

В 2017 году инженеры военно-морского флота США в Военно-воздушном центре Warfare Center Weapons Division разработали и протестировали прототип ракеты Rapjet. Они не только уложились в шесть месяцев, но и запустили новую ракету с помощью настолько дешевых приспособлений, что их покупка была оплачена обычной кредиткой.

Одной из наиболее важных технологий ракетостроения наших дней является прямоточный воздушный двигатель. Первая модель, разработанная еще 90 лет назад, использовала траекторию полета ракеты для того, чтобы обеспечить попадание воздуха в двигатель. Кислород попадает в камеру сгорания, где смешивается с топливом и обеспечивает тягу, позволяющую ракете продолжать полет. Теоретически это даже более простая технология, чет традиционное использование компрессора для нагнетания воздуха в двигатель, и оснащенные ей ракеты могут развивать скорость до 6 махов (7160 км/ч). Помимо увеличения скорости, ракеты могут перемещаться на втрое более протяженные дистанции на том же количестве топлива. В результате получается ракета, которая летит намного дальше, чем прочие модели, и дает ПВО противника меньше времени на реагирование.

Очевидным недостатком такой системы является необходимость прямой подачи воздуха для работы, так что самолеты и ракеты не могут использовать ее для взлета при полной остановке. Так что приходится прибегать к ракетам-носителям, который смог бы разогнать объект до скоростей, при которых воздух поступает в количестве, достаточном для исправной работы двигателя.

Но где же взять такую ракету? Мэтт Уолкер (Matt Walker), глава подразделения Airbreathing Propulsion в NAWCWD, рассказал Naval Aviation News, что его команда пошла на хитрость. Вместо того, чтобы разрабатывать ракету-носитель самостоятельно и с большими затратами, они использовали модельный ракетный двигатель стоимостью всего $900. Они даже могли купить детали с помощью кредитной карты, избегая трудоемкого процесса военной финансовой бюрократии. Способность просто заказывать и доставлять его вместо запуска на заводе-изготовителе ракетных двигателей делала процесс еще быстрее, а низкая стоимость означала, что они могли позволить себе часто проводить тестирования.

В результате, уже к третьему пуску рабочий прототип ракеты проявил себя во всей красе. В настоящее время команда продолжает работу над усовершенствованием ракеты, чтобы сделать ее еще более практичной и дешевой. Вместо того, чтобы делать ракету-носитель отпадающим после запуска элементом, инженеры хотят объединить ее с основной ракетой в единую систему с общей камерой сгорания. Уолкер полагает, что через 3?4 года уже будет готова рабочая модель, которая поступит в серийное производство.



