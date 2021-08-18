Новый рекорд вычисления числа пи: 62 800 000 000 знаков после запятой

Швейцарские исследователи заявили, что вычислили математическую константу «пи» до нового мирового рекорда точности, достигнув 62,8 триллиона знаков после запятой с помощью суперкомпьютера.

Если вы хотели взглянуть на бесконечные ряды числовых символов, то увы — пока исследователи не разглашают свои результаты

«Расчет занял 108 дней и девять часов», — говорится в заявлении Университета прикладных наук Граубюендена. По данным Центра аналитики данных, визуализации и моделирования университета, новый расчет был проведен «почти в два раза быстрее, чем рекорд, установленный Google с использованием своих облачных сервисов в 2019 году, и в 3,5 раза быстрее, чем предыдущий мировой рекорд в 2020 году».

Исследователи ждут, когда Книга рекордов Гиннеса засвидетельствует их подвиг, а пока раскрыли лишь последние десять цифр, которые они вычислили для числа пи: 7817924264.

Предыдущий мировой рекорд по вычислению числа пи достигал 50 триллионов знаков. Напомним, что число пи представляет собой отношение длины окружности к ее диаметру с потенциально бесконечным числом цифр после десятичной точки.

Тем не менее, исследователи продолжают продвигать вычисления константы, первые 10 цифр которой равны 3,141592653, с использованием мощных компьютеров. Швейцарская команда заявила, что накопленный ими опыт вычисления числа пи может быть применен в других областях, таких как «анализ РНК, моделирование гидродинамики и текстовый анализ».



