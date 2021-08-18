Глава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceX

Владелец компании Blue Origin Джефф Безос не может смириться с потерей контракта NASA на создание модуля для отправки астронавтов на Луну. Это не только деньги — это возможность попасть в историю. Поэтому в ход пошло всё, включая очернение конкурирующего проекта SpaceX Илона Маска, а также судебные тяжбы. Но ударило это не по Маску, как выяснилось, а по самому Безосу.

Источник изображения: Ars Technica

На днях один из руководителей разработчиков лунного модуля компании Blue Origin — Нитин Арора (Nitin Arora) — в сети LinkedIn сообщил, что он был рад интересной работе с увлечёнными и талантливыми людьми в Blue Origin, но следующая «остановка» — это SpaceX.

Источник изображения: LinkedIn

С одной стороны, компания SpaceX с утверждённым контрактом NASA обещает войти в историю космонавтики как создатель ракеты и модуля для доставки на Луну астронавтов на условно постоянной основе. Работать над таким проектом невероятно престижно и винить инженера в желании оказаться на стороне победителя тяжело. С другой стороны, многие сотрудники Blue Origin не разделяют позицию Джеффа Безоса в нападках на SpaceX, и это вредит творческому духу в коллективе. Из такой атмосферы хочется сбежать.

На Reddit в связи с последними событиями было опубликовано сообщение, в котором якобы сотрудник Blue Origin делится наболевшим. По словам источника, рядовые сотрудники компании во многом не разделяют позицию главы компании Джефа Безоса и считают нападки на SpaceX атакой на мечту всего человечества выйти в космос. «Мы не такие, — пишет автор, — Хотите верьте, хотите нет, но мы обсуждаем и восхищаемся созданием Starship так же, как и вы, ребята, и нам нравится говорить о прогрессе всей отрасли».

В заключение напомним, что урезание бюджета NASA Конгрессом США на несколько следующих лет вынудило Агентство выбрать для создания лунного модуля не две компании, а одну, которой стала SpaceX. Компания Blue Origin в лице Джефа Безоса попыталась оспорить выбор и представила инфографику, в которой доказывала несовершенство предложения SpaceX. Счётная палата подтвердила законность выбора NASA и Blue Origin подала на NASA в суд, надеясь выиграть процесс. И, надо отметить, у Джефа Безоса есть очень хороший шанс вернуть себе место в новой лунной гонке. Он даже готов сделать модуль бесплатно или в основном за свои средства. Это может сработать.



