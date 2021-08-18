Глава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceX

Владелец компании Blue Origin Джефф Безос не может смириться с потерей контракта NASA на создание модуля для отправки астронавтов на Луну. Это не только деньги — это возможность попасть в историю. Поэтому в ход пошло всё, включая очернение конкурирующего проекта SpaceX Илона Маска, а также судебные тяжбы. Но ударило это не по Маску, как выяснилось, а по самому Безосу.

Глава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceX

Источник изображения: Ars Technica

На днях один из руководителей разработчиков лунного модуля компании Blue Origin — Нитин Арора (Nitin Arora) — в сети LinkedIn сообщил, что он был рад интересной работе с увлечёнными и талантливыми людьми в Blue Origin, но следующая «остановка» — это SpaceX.

Глава разработчиков лунного модуля Blue Origin ушёл от Безоса к главному конкуренту — Илону Маску в SpaceX

Источник изображения: LinkedIn

С одной стороны, компания SpaceX с утверждённым контрактом NASA обещает войти в историю космонавтики как создатель ракеты и модуля для доставки на Луну астронавтов на условно постоянной основе. Работать над таким проектом невероятно престижно и винить инженера в желании оказаться на стороне победителя тяжело. С другой стороны, многие сотрудники Blue Origin не разделяют позицию Джеффа Безоса в нападках на SpaceX, и это вредит творческому духу в коллективе. Из такой атмосферы хочется сбежать.

На Reddit в связи с последними событиями было опубликовано сообщение, в котором якобы сотрудник Blue Origin делится наболевшим. По словам источника, рядовые сотрудники компании во многом не разделяют позицию главы компании Джефа Безоса и считают нападки на SpaceX атакой на мечту всего человечества выйти в космос. «Мы не такие, — пишет автор, — Хотите верьте, хотите нет, но мы обсуждаем и восхищаемся созданием Starship так же, как и вы, ребята, и нам нравится говорить о прогрессе всей отрасли».

В заключение напомним, что урезание бюджета NASA Конгрессом США на несколько следующих лет вынудило Агентство выбрать для создания лунного модуля не две компании, а одну, которой стала SpaceX. Компания Blue Origin в лице Джефа Безоса попыталась оспорить выбор и представила инфографику, в которой доказывала несовершенство предложения SpaceX. Счётная палата подтвердила законность выбора NASA и Blue Origin подала на NASA в суд, надеясь выиграть процесс. И, надо отметить, у Джефа Безоса есть очень хороший шанс вернуть себе место в новой лунной гонке. Он даже готов сделать модуль бесплатно или в основном за свои средства. Это может сработать.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В США согласовали дополнительную дозу вакцины для людей со слабым иммунитетомВ США согласовали дополнительную дозу вакцины для людей со слабым иммунитетом
Терапия CRISPR для лечения тяжелых заболеваний крови оказалась чрезвычайно эффективнаТерапия CRISPR для лечения тяжелых заболеваний крови оказалась чрезвычайно эффективна
Почему некоторые люди верят, что Земля плоскаяПочему некоторые люди верят, что Земля плоская
Почему панды считаются “вымирающим видом”Почему панды считаются “вымирающим видом”
Создана платформа для квантовых вычислений, совместимая с оптоволоконными сетями
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту ЗемлиSpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли
Blue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованноBlue Origin попыталась очернить лунный проект Маска: Starship — это очень сложно и рискованно
SpaceX выкатила сверхтяжёлую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадкуSpaceX выкатила сверхтяжёлую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на стартовую площадку
Blue Origin не смогла оспорить контракт NASA со SpaceX на создание лунного модуляBlue Origin не смогла оспорить контракт NASA со SpaceX на создание лунного модуля
Глава ВВС Великобритании заявил, что РоSSия и Китай отрабатывают в космосе уничтожение спутниковГлава ВВС Великобритании заявил, что РоSSия и Китай отрабатывают в космосе уничтожение спутников
МКС временно вышла из строя из-за неисправности пристыкованного роSSийского модуля, - NASAМКС временно вышла из строя из-за неисправности пристыкованного роSSийского модуля, - NASA
Безоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтамиБезоса и Брэнсона, которые летали в космос, не признали астронавтами
Исследовательский зонд NASA Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера на ракете SpaceX Falcon HeavyИсследовательский зонд NASA Europa Clipper отправится к спутнику Юпитера на ракете SpaceX Falcon Heavy
Акции Virgin Galactic упали после полета Безоса в космосАкции Virgin Galactic упали после полета Безоса в космос
Джефф Безос и другие члены команды готовятся к первому туристическому космическому полёту Blue Origin, намеченному на вторникДжефф Безос и другие члены команды готовятся к первому туристическому космическому полёту Blue Origin, намеченному на вторник
Последние новости
Подгружаем последние новости