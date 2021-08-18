Крупномасштабное исследование показало, что витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск заражения

Новое крупномасштабное исследование, проведенное канадскими учеными из Макгиллского университета, показало, что прием витамина D не снижает риск заражения COVID-19 и не ослабляет тяжесть заболевания.

Крупномасштабное исследование показало, что витамин D не облегчает симптомы COVID-19 и не снижает риск заражения

Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Оказывается, витамин D не защищает от коронавируса

Ранее ученые предполагали, что прием витамина D облегчает симптомы коронавируса и снижает риск заражения. Независимый медицинский исследователь доктор Гарет Дэвис даже предлагал британским чиновникам добавлять витамин в хлеб и молоко.

Теперь в исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine, ученые проанализировали генетические варианты 4 134 инфицированных и 1 284 876 неинфицированных людей. Результаты показали, что нет никакой связи между генетически предсказанным уровнем витамина D и восприимчивостью к COVID-19, риском госпитализации, а также тяжестью заболевания.

Ученые отмечают, что люди с дефицитом витамина D не были включены в исследование. Поэтому, возможно, что добавки могут защитить пациентов, у которых есть дефицит витамина D. Однако это не относится к населению в целом.

Ученые считают, что другие методы лечения должны быть приоритетными для исследований COVID-19.

«Способность витамина D защищать от COVID-19 представляет большой интерес для экспертов в области общественного здравоохранения, но имеет ограниченные подтверждающие доказательства. Повышение уровня витамина D в организме с помощью добавок не улучшает исходы COVID-19 среди населения в целом. Прием добавок витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения результатов в этом исследовании не подтверждается. Что наиболее важно, наши результаты показывают, что в рандомизированных клинических испытаниях COVID-19 следует уделять приоритетное внимание инвестициям в другие терапевтические или профилактические средства», – заключают исследователи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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